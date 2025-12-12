7/10

PREMIO "SPORTSMANSHIP AWARD"

Carlos Alcaraz

Anche per il premio alla sportività (intitolato a Stefan Edberg) a votare sono stati i membri dell'esclusivo club dei numeri 1 Atp (giocatori del presente e del passato che sono stati in testa al ranking). Lo spagnolo aveva già vinto nel 2023. Uno dei momenti più significativi è arrivato al Roland Garros di quest'anno, quando si è auto-chiamato un fallo durante il match del quarto turno contro Shelton