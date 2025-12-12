Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Awards 2025, Sinner il preferito dai tifosi: tutti i premi

Tennis fotogallery
10 foto

Sono stati assegnati gli Atp Awards 2025: Sinner si è riconfermato per la terza volta consecutiva il preferito dai tifosi, vincendo il premio "Fans' Favourite": l'unico tennista ad averlo vinto almeno tre volte prima di Jannik era stato Federer (dominando dal 2003 al 2021). Stesso riconoscimento dei tifosi anche per il doppio azzurro Bolelli/Vavassori: di seguito tutti i premi

SINNER, IL PROGRAMMA DEL 2026

ALTRE FOTOGALLERY

Atp Awards 2025: Sinner è il preferito dai tifosi

Tennis

Sono stati assegnati gli Atp Awards 2025: Sinner si è riconfermato per la terza volta consecutiva...

10 foto

Ranking, chi ha guadagnato più posizioni nel 2025

atp&wta

Da Brooksby a Bencic, passando per Opelka e non solo: anche quest'anno tra Atp e Wta abbiamo...

10 foto

Sinner, si parte il 10 gennaio a Seul con Alcaraz

il calendario

Jannik Sinner debutterà il prossimo 10 gennaio con un'esibizione stellare contro Carlos Alcaraz a...

8 foto

Da Sinner a Musetti: i primi impegni del 2026

calendario

Dicembre è mese di preparazione per i tennisti italiani, già proiettati al 2026 che inizierà tra...

8 foto

Sinner e non solo: 11 italiani agli Aus Open 2026

entry list

Svelata l'entry list del primo Slam dell'anno, in programma a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1°...

13 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Nadal, intervento alla mano: "Niente Aus Open..."

    sui social

    Rafa Nadal si è sottoposto in una clinica di Barcellona a un intervento chirurgico alla mano...

    Aus Open, c'è Federer alla cerimonia inaugurale

    Tennis

    Lo svizzero sarà tra i protagonisti della cerimonia di inaugurazione degli Australian Open...

    Musetti: "Sinner-Alcaraz? Spero io terzo incomodo"

    Tennis

    Protagonista ai Gazzetta Awards, Lorenzo Musetti ha tracciato un bilancio del 2025 e fissato gli...