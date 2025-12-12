Sono stati assegnati gli Atp Awards 2025: Sinner si è riconfermato per la terza volta consecutiva il preferito dai tifosi, vincendo il premio "Fans' Favourite": l'unico tennista ad averlo vinto almeno tre volte prima di Jannik era stato Federer (dominando dal 2003 al 2021). Stesso riconoscimento dei tifosi anche per il doppio azzurro Bolelli/Vavassori: di seguito tutti i premi
- È ancora Jannik il preferito dai tifosi per il 2025. L'altoatesino si è aggiudicato il premio "Fans' Favourite" agli Atp Awards per la terza volta consecutiva (solo Federer era riuscito a conquistarlo per tre edizioni) che si aggiungono ai premi di "Esordiente dell'anno" e "Giocatore maggiormente migliorato" vinti rispettivamente nel 2019 e nel 2023 (categorie assenti quest'anno)
- 2000: Gustavo Kuerten
- 2001 e 2002: Marat Safin
- dal 2003 al 2021: Roger Federer
- 2022: Rafa Nadal
- dal 2023 al 2025: Jannik Sinner
- Anche i due azzurri si sono riconfermati "Fans’ Favourite" nella categoria del doppio e sono i primi a riuscirci dai tempi di Bob e Mike Bryan (vincitori dal 2005 al 2017). Quest'anno hanno vinto in coppia 4 titoli Atp.
