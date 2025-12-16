Offerte Sky
Atp, nuove regole contro il caldo: cooling break e sospensioni nei tornei dal 2026

In seguito ai tanti episodi di caldo estremo da Cincinnati a Shanghai, l'Atp ha deciso di allinearsi alla Wta introducendo nuove regole a tutela dei tennisti a partire dal 2026. Il parametro è l'indice WBGT che determina lo stress termico da calore sull'uomo: le conseguenze possono essere i cooling break di 10 minuti o addirittura la sospensione del match. Ecco come funzionano le nuove norme

