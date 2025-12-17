Offerte Sky
Sinner nominato ITF World Champions 2025: a Errani/Paolini il premio per il doppio

Jannik Sinner è stato nominato per il secondo anno consecutivo ITF World Champion: è il primo a ottenerlo per almeno due anni di fila da Novak Djokovic che conquistò il premio quattro volte tra il 2011 e il 2015. Nel doppio femminile il riconoscimento è stato assegnato a Sara Errani e Jasmine Paolini. Di seguito tutti i premi che l'ITF assegna annualmente in nove categorie differenti

Sinner nominato ITF World Champion 2025

Jannik Sinner è stato nominato per il secondo anno consecutivo ITF World Champion: è il primo a...

Cooling break e stop: le regole contro il caldo

In seguito ai tanti episodi di caldo estremo da Cincinnati a Shanghai, l'Atp ha deciso di...

Atp Awards 2025: Sinner è il preferito dai tifosi

Sono stati assegnati gli Atp Awards 2025: Sinner si è riconfermato per la terza volta consecutiva...

Ranking, chi ha guadagnato più posizioni nel 2025

Da Brooksby a Bencic, passando per Opelka e non solo: anche quest'anno tra Atp e Wta abbiamo...

Sinner, si parte il 10 gennaio a Seul con Alcaraz

Jannik Sinner debutterà il prossimo 10 gennaio con un'esibizione stellare contro Carlos Alcaraz a...

    Alcaraz si separa da coach Ferrero dopo 7 anni

    Juan Carlos Ferrero non sarà più il coach di Carlos Alcaraz: il clamoroso annuncio arriva via...

    Sinner, il nome più cercato su Wikipedia nel 2025

    Jannik Sinner si conferma la parola più ricercata su Wikipedia in italiano anche nel 2025: il...

    Sinner: "Non vedo l'ora di sfidare Alcaraz a Seul"

    Jannik Sinner ha inviato un videomessaggio dal suo profilo Instagram a tutti i tifosi coreani in...