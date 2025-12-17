Sinner nominato ITF World Champion 2025

Jannik Sinner è stato nominato per il secondo anno consecutivo ITF World Champion: è il primo a ottenerlo per almeno due anni di fila da Novak Djokovic che conquistò il premio quattro volte tra il 2011 e il 2015. Nel doppio femminile il riconoscimento è stato assegnato a Sara Errani e Jasmine Paolini. Di seguito tutti i premi che l'ITF assegna annualmente in nove categorie differenti