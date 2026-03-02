A mezzanotte è in programma il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Indian Wells. Sono sette gli italiani al via nel primo 1000 della stagione: Sinner guida la "pattuglia", tra le teste di serie anche Musetti, Cobolli e Darderi. In campo femminile c'è Paolini. Di seguito il seeding completo e gli azzurri in gara. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo