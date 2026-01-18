Offerte Sky
Sinner, viaggio nello spogliatoio: "Il mio posto è qui, vicino a Nole e Carlos"

AUS OPEN

Intervistato sul canale YouTube dell'Australian Open, il campione azzurro ha regalato un tour nello spogliatoio a Melbourne tra segreti e curiosità. Significativa la scelta di posto e armadietto: "Ha funzionato e non cambio, ho vinto due volte qui...". Un angolo che piace anche agli altri top player: "Alcaraz, Zverev e Djokovic sono tutti qui". Superstizione ma anche praticità, lo ha spiegato Jannik

AUSTRALIAN OPEN, CALENDARIO E GUIDA COMPLETA

Due volte campione a Melbourne, torneo dove ormai è di casa tanto da mostrare lo spogliatoio a tutti gli appassionati. È quanto ha fatto Jannik Sinner, intervistato dal canale YouTube dell'Australian Open direttamente nel cuore del primo Slam dell'anno. Un tour dove non sono mancati segreti e curiosità regalati dal campione azzurro a partire dalla superstizione legata al posto. Jannik ha rivelato di essere molto abitudinario riguardo al suo armadietto tanto da non aver mai cambiato posto negli ultimi anni perché "ha funzionato" (riferendosi ai trionfi nel 2024 e nel 2025): "Quando vedo che le cose non funzionano per un paio d'anni, provo a cambiare. Ma qui non cambio, perché ho vinto due volte...".

Approfondimento

Quando potrà tornare n. 1 Sinner: gli scenari

La routine di Jannik

Ma dove si siedono gli altri campioni del tennis all'Australian Open? In realtà l'angolo scelto da Sinner nello spogliatoio presenta altri vicini di armadietto da fare invidia: "Tutti sono un po' qui. Alcaraz, Zverev e anche Djokovic è sempre qui". Un posto riservato alle stelle, ma niente chiacchiere e via in doccia per Jannik che ha spiegato di aver scelto quel posto per praticità essendo "vicino alla doccia". Già, perché Sinner non ama trattenersi troppo nello spogliatoio: "Di solito non sto molto lì, non mi piace. Incontri troppe persone, provi sempre a parlare ed è un po' troppo". La routine del campione prevede infatti allenamento, bagno di ghiaccio e poi dritto in hotel per mantenere la giusta concentrazione. E se nell'albo d'oro del torneo brilla il suo nome nelle ultime due edizioni, la routine è davvero da vincente.

Approfondimento

Cosa aspettarsi dagli Australian Open 2026

