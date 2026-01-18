Intervistato sul canale YouTube dell'Australian Open, il campione azzurro ha regalato un tour nello spogliatoio a Melbourne tra segreti e curiosità. Significativa la scelta di posto e armadietto: "Ha funzionato e non cambio, ho vinto due volte qui...". Un angolo che piace anche agli altri top player: "Alcaraz, Zverev e Djokovic sono tutti qui". Superstizione ma anche praticità, lo ha spiegato Jannik

Due volte campione a Melbourne , torneo dove ormai è di casa tanto da mostrare lo spogliatoio a tutti gli appassionati. È quanto ha fatto Jannik Sinner , intervistato dal canale YouTube dell' Australian Open direttamente nel cuore del primo Slam dell'anno. Un tour dove non sono mancati segreti e curiosità regalati dal campione azzurro a partire dalla superstizione legata al posto . Jannik ha rivelato di essere molto abitudinario riguardo al suo armadietto tanto da non aver mai cambiato posto negli ultimi anni perché "ha funzionato" (riferendosi ai trionfi nel 2024 e nel 2025): "Quando vedo che le cose non funzionano per un paio d'anni, provo a cambiare. Ma qui non cambio, perché ho vinto due volte..." .

La routine di Jannik

Ma dove si siedono gli altri campioni del tennis all'Australian Open? In realtà l'angolo scelto da Sinner nello spogliatoio presenta altri vicini di armadietto da fare invidia: "Tutti sono un po' qui. Alcaraz, Zverev e anche Djokovic è sempre qui". Un posto riservato alle stelle, ma niente chiacchiere e via in doccia per Jannik che ha spiegato di aver scelto quel posto per praticità essendo "vicino alla doccia". Già, perché Sinner non ama trattenersi troppo nello spogliatoio: "Di solito non sto molto lì, non mi piace. Incontri troppe persone, provi sempre a parlare ed è un po' troppo". La routine del campione prevede infatti allenamento, bagno di ghiaccio e poi dritto in hotel per mantenere la giusta concentrazione. E se nell'albo d'oro del torneo brilla il suo nome nelle ultime due edizioni, la routine è davvero da vincente.