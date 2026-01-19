Esordio positivo per Alex De Minaur e Daniil Medvedev che superano in tre set lo statunitense McDonald (entrato in tabellone al posto di Berrettini) e l'olandese De Jong. Nel torneo femminile avanzano Gauff, Anisimova e Pegula

Alex De Minaur inizia bene agli Australian Open. Il tennista aussie è al secondo turno grazie alla vittoria sullo statunitense McDonald, entrato in tabellone da lucky loser dopo il forfait di Matteo Berrettini. Un netto 6-2, 6-2, 6-3 in un'ora e 48 minuti per De Minaur che ha dominato l'incontro, senza mai accusare difficoltà. Buona la prima anche per Daniil Medvedev che ha superato l'olandese De Jong con lo score di 7-5, 6-2, 7-6 in poco meno di tre ore. Una sfida insidiosa ben superata dal russo, alla sesta vittoria in altrettanti match disputati nel 2026. La sorpresa di giornata, invece, è il ritiro di Felix Auger-Aliassime: il canadese ha alzato bandiera bianca dopo tre set nel match contro il portoghese Borges per via dei crampi alla gamba sinistra, accusati a partire dall'inizio del terzo parziale.