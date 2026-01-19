Australian Open, i risultati di oggi: De Minaur e Medvedev al 2° turnoaus open
Esordio positivo per Alex De Minaur e Daniil Medvedev che superano in tre set lo statunitense McDonald (entrato in tabellone al posto di Berrettini) e l'olandese De Jong. Nel torneo femminile avanzano Gauff, Anisimova e Pegula
Alex De Minaur inizia bene agli Australian Open. Il tennista aussie è al secondo turno grazie alla vittoria sullo statunitense McDonald, entrato in tabellone da lucky loser dopo il forfait di Matteo Berrettini. Un netto 6-2, 6-2, 6-3 in un'ora e 48 minuti per De Minaur che ha dominato l'incontro, senza mai accusare difficoltà. Buona la prima anche per Daniil Medvedev che ha superato l'olandese De Jong con lo score di 7-5, 6-2, 7-6 in poco meno di tre ore. Una sfida insidiosa ben superata dal russo, alla sesta vittoria in altrettanti match disputati nel 2026. La sorpresa di giornata, invece, è il ritiro di Felix Auger-Aliassime: il canadese ha alzato bandiera bianca dopo tre set nel match contro il portoghese Borges per via dei crampi alla gamba sinistra, accusati a partire dall'inizio del terzo parziale.
Australian Open, i principali risultati di lunedì
UOMINI
- [11] Medvedev - De Jong (Ned) 7-5, 6-2, 7-6
- Borges (Por) - [7] Auger Aliassime (Can) 3-6, 6-4, 6-4 ret.
- [LL] McDonald (Usa) vs [6] De Minaur (Aus) 2-6, 2-6, 3-6
- [19] Paul (Usa) - Kovacevic (Usa) 6-4, 6-3, 6-3
- Martinez (Esp) vs [4] Djokovic (Srb)
DONNE
- [3] Gauff (Usa) - Rakhimova (Uzb) 6-2, 6-3
- Waltert (Sui) - [4] Anisimova (Usa) 3-6, 2-6
- [6] Pegula (Usa) - Zakharova 6-2, 6-1
- [Q] Yuan (Chn) vs [2] Swiatek (Pol)
- Vekic (Cro) vs [8] Andreeva