Stan Wawrinka intramontabile agli Australian Open. A 40 anni, nel suo ultimo anno di carriera e all'ultima presenza a Melbourne Park grazie a una wild card, l'elvetico ha superato il primo turno, battendo in quattro set il serbo Laslo Djere: 6-7, 6-3, 6-4, 7-6 lo score in 3 ore e 23 minuti. La vittoria di un giocatore inossidabile, accompagnato dall'incessante supporto del pubblico australiano che ha accompagnato il match point con un'ovazione. Per Wawrinka è la prima vittoria agli Australian Open dal 2021: un digiuno di cinque anni interrotto alla "last dance" australiana. A 40 anni e 296 giorni, inoltre, Stan è il secondo giocatore più anziano a vincere un match agli Australian Open dopo Ivo Karlovic (40 anni e 326 giorni). "L'unico motivo per cui torno è per l'amore che mi date - ha detto Wawrinka dopo il match, rivolgendosi al pubblico - La passione è ancora intatta: non sono più giovane, quindi devo stare attento. Oggi è stato incredibile, è sempre speciale entrare in campo in uno Slam. Io e il mio team lavoriamo ogni giorno per avere la possibilità di competere contro i migliori giocatori al mondo. Ho la possibilità di giocare un'altra partita qui: cercherò di godermela, ma anche di vincere e competere. Combatterò sempre".

