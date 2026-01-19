Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, eterno Wawrinka: torna a vincere a Melbourne a 40 anni

aus open

A 40 anni, nel suo ultimo anno di carriera, l'elvetico batte al primo turno il serbo Laslo Djere con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 7-6 e torna a vincere un match a Melbourne cinque anni dopo l'ultima volta. "La passione è ancora intatta, cerco di godermela" ha detto Wawrinka, diventato il secondo giocatore più anziano di sempre a vincere un match a Melbourne

I RISULTATI DI OGGI

Stan Wawrinka intramontabile agli Australian Open. A 40 anni, nel suo ultimo anno di carriera e all'ultima presenza a Melbourne Park grazie a una wild card, l'elvetico ha superato il primo turno, battendo in quattro set il serbo Laslo Djere: 6-7, 6-3, 6-4, 7-6 lo score in 3 ore e 23 minuti. La vittoria di un giocatore inossidabile, accompagnato dall'incessante supporto del pubblico australiano che ha accompagnato il match point con un'ovazione. Per Wawrinka è la prima vittoria agli Australian Open dal 2021: un digiuno di cinque anni interrotto alla "last dance" australiana. A 40 anni e 296 giorni, inoltre, Stan è il secondo giocatore più anziano a vincere un match agli Australian Open dopo Ivo Karlovic (40 anni e 326 giorni). "L'unico motivo per cui torno è per l'amore che mi date - ha detto Wawrinka dopo il match, rivolgendosi al pubblico - La passione è ancora intatta: non sono più giovane, quindi devo stare attento. Oggi è stato incredibile, è sempre speciale entrare in campo in uno Slam. Io e il mio team lavoriamo ogni giorno per avere la possibilità di competere contro i migliori giocatori al mondo. Ho la possibilità di giocare un'altra partita qui: cercherò di godermela, ma anche di vincere e competere. Combatterò sempre".

Leggi anche

De Minaur e Medvedev al 2° turno: i risultati

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Auger Aliassime si ritira contro Borges per crampi

aus open

Arriva la prima sorpresa a Melbourne Park con il ritiro di Felix Auger-Aliassime. Il canadese, n....

Arnaldi ko con Rublev: il russo vince in 3 set

aus open

Non al meglio della forma fisica, Arnaldi perde in tre set contro un ottimo Rublev: finisce 6-4,...

Dentro lo spogliatoio a Melbourne con Sinner

AUS OPEN

Intervistato sul canale YouTube dell'Australian Open, il campione azzurro ha regalato un tour...

Kostyuk ko nel match record... con caviglia rotta!

la storia

Incredibile quanto accaduto a Melbourne nel day-1 degli Australian Open, dove un record è già...

Sabalenka, selfie da leggenda con Federer e Laver

la foto

La foto iconica della prima giornata degli Australian Open è merito di Aryna Sabalenka: la...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS