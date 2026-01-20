Darderi e Sonego al 2° turno, fuori Nardi

Esordio positivo a Melbourne Park per Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. L'italoargentino ha superato in tre set il cileno Garin e ottenuto la prima vittoria in carriera agli Australian Open. Il torinese, invece, ha battuto nettamente lo spagnolo Taberner e al 2° turno affronterà l'amico Lorenzo Musetti. Nardi eliminato dal cinese Wu SINNER-GASTON LIVE

Arriva la prima vittoria in carriera agli Australian Open per Luciano Darderi. L'italoargentino è al 2° turno grazie alla vittoria in tre set sul cileno Garin: 7-6, 7-5, 7-6 il punteggio finale in quasi tre ore di partita. Un debutto tutt'altro che semplice per Darderi, n. 22 del seeding a Melbourne Park, che ha giocato tre set combattuti e nel finale ha fatto i conti anche con problemi di stomaco. L'azzurro, però, è stato bravo dapprima a trovare solidità nei momenti chiave (vedi il tiebreak del primo set, vinto in rimonta da 3-5 con una serie di quattro punti di fila, ma anche l'ultimo game del secondo set, chiuso dopo aver annullato due palle del controbreak) e poi a superare le difficoltà fisiche nell'ultimo parziale. Darderi ha iniziato ad accusare problemi allo stomaco da metà del terzo set, parziale che sembrava in mano quando si è ritrovato avanti 5-3, nonostante le sofferenze. Luciano non ha sfruttato un match point in risposta, poi ha subito il controbreak a zero di Garin. La partita rischiava di sfuggire di mano all'azzurro, ma con un finale di sofferenza e resistenza è riuscito a chiudere al tiebreak, sfruttando anche i tanti errori (50 gratuiti) dell'avversario. Darderi tornerà in campo giovedì contro lo spagnolo Sebastian Baez che ha superato in cinque set il francese Mpetshi Perricard.

Sonego al 2° turno: sarà derby con Musetti Inizia bene anche il torneo di Lorenzo Sonego. Il torinese, che lo scorso anno raggiunse i quarti a Melbourne Park, ha superato nettamente lo spagnolo Carlos Taberner, n. 99 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-3 in un'ora e 46 minuti. Un risultato mai in discussione contro un avversario poco avvezzo alla superficie (da inizio 2025 a oggi lo spagnolo ha giocato solo sei match su cemento, perdendone cinque). La partita è stata un crescendo per Sonego che ha vinto l'81% di punti con la prima e ha piazzato 12 ace nel match. Per Taberner, di contro, 11 doppi falli e 32 errori gratuiti commessi. Lorenzo è stato sempre in controllo della partita e nel terzo set ha presto rimediato all'unico passaggio a vuoto (controbreak dello spagnolo sul 2-2, ma poi quattro giochi vinti di fila da 2-3). Alla settima vittoria su otto primi turni giocati a Melbourrne, Sonego sarà impegnato giovedì nel derby con l'amico Lorenzo Musetti che ha superato all'esordio il belga Collignon, costretto al ritiro nel quarto set per problemi fisici.