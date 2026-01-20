Musetti al 2° turno: ritiro Collignon nel 4° set

Debutto intenso per Musetti che gioca una partita in crescendo contro il belga Collignon, poi costretto al ritiro nel quarto set per problemi fisici. Al secondo turno sarà derby con Sonego SINNER-GASTON LIVE - DARDERI E SONEGO AL 2° TURNO

Lorenzo Musetti supera un debutto complesso agli Australian Open. L'azzurro è al 2° turno grazie valla vittoria sul belga Raphael Collignon, n. 72 al mondo, costretto al ritiro nel quarto set dopo 3 ore e 7 minuti di lotta intensa: 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 il punteggio nel momento in cui Collignon ha scelto di non proseguire, rallentato dai crampi e da un vistoso calo fisico. Per Musetti non è stato un debutto facile, ma ha giocato una partita in crescendo e con il passare dei game è riuscito a trovare ritmo e solidità.

Il racconto del match La partenza di Collignon è subito incisiva, tanto che il belga ottiene una prima palla break nel game d'apertura. Sostenuto da un buon servizio e aggressivo da fondo, il 24enne di Rochester piazza il break nel settimo game. Musetti non riesce a imporre il suo ritmo e dopo 41 minuti perde il parziale. Nel secondo set emergono le difficoltà al servizio di entrambi: complessivamente ci sono quattro break, con il carrarino che si ritrova avanti 5-3 e servizio, ma subisce il controbreak di Collignon. Si arriva così al tiebreak, in cui Lorenzo ritrova solidità e lucidità. Dal 3-3 arrivano quattro punti in suo favore e ristabilisce la parità. Nel terzo set Collignon accusa il primo calo fisico, ma riesce a portarsi avanti 4-2 grazie a un sesto game da dimenticare di Musetti. Da quel momento, però, l'inerzia gira in favore dell'azzurro che approfitta delle difficoltà dell'avversario (che sul 4-4 chiama l'intervento del fisioterapista) e vince cinque dei successivi sei game giocati. I primi game del quarto set sono una formalità fino al quinto gioco, quando Collignon subisce il break a zero e decide di alzare bandiera bianca. Leggi anche Darderi e Sonego al 2° turno, fuori Nardi

Musetti: "Ho faticato a trovare il ritmo" "Grandi applausi a Collignon, che ha giocato davvero una grande partita- ha detto Musetti alla fine del match - Gli auguro di stare bene quanto prima. Io ho fatto fatica a trovare il ritmo, sbagliando tanti colpi facili soprattutto dalla parte del dritto. Non trovato le sensazioni giuste, ma ho continuato a lottare e dopo un secondo set complicato ho alzato il livello e ho iniziato a giocare sempre meglio. Verso la fine mi sono reso conto che stava facendo fatica e forse mi sono concentrato un po' troppo su di lui. L'anno è iniziato molto bene per me con due finali. Essere tra i primi 5 è un grandissimo risultato, però è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Le ambizioni sono molto alte, sto facendo tutto il possibile per migliorare ulteriormente".