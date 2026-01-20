Cocciaretto eliminata: Grabher vince in 3 set

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, Cocciaretto eliminata: Grabher vince in tre set

aus open

La campionessa di Hobart esce di scena al primo turno, battuta dall'austriaca Grabher (n. 95 Wta) in tre set. Nel doppio successo agevole all'esordio di Errani/Paolini contro Lumsden/Tang

SINNER-GASTON LIVE

Esordio amaro agli Australian Open per Elisabetta Cocciaretto. Reduce dal trionfo a Hobart, l'azzurra ha perso al primo turno contro l'austriaca Julia Grabher, n. 95 al mondo: 7-5, 2-6, 6-4 il punteggio in due ore e mezza di gioco. Un risultato che lascia non pochi rimpianti perché Cocciaretto non è riuscita a sfruttare le difficoltà dell'avversaria, che nel match ha commesso 10 doppi falli e 56 errori gratuiti. Pesa un servizio poco incisivo per la 24enne marchigiana che ha subito complessivamente sei break e ha raccolto solo il 50% di punti con la seconda. Rimpianti per lei sia nel primo set (quando non ha sfruttato 7 chance tra il terzo e il quinto game per andare avanti di un break) che nel terzo set, in cui era riuscita a rientrare in partita sul 4-5, ma ha poi perso la battuta. Cocciaretto interrompe così la serie di 7 vittorie consecutive ottenute a Hobart. 

Leggi anche

Musetti al 2° turno: ritiro Collignon nel 4° set

Doppio, Errani/Paolini partono bene

Buona la prima nel doppio, invece, per Sara Errani e Jasmine Paolini. Teste di serie numero 2 del torneo, le azzurre hanno eliminato la britannica Maia Lumsden e la cinese Qianhui Tang con un netto 6-3, 6-2 in un'ora e 19 minuti. Una partita sempre in controllo per Sara e Jasmine, che non giocavano una sfida ufficiale dalle Wta Finals di Riyadh dello scorso novembre. Adesso al 2° turno attendono le australiane Birrel/Gibson o le giapponesi Kobori/Shimizu,. in campo nella giornata di mercoledì.

Leggi anche

Darderi e Sonego al 2° turno, fuori Nardi

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Gaston, il primo turno LIVE alle 9

live aus open

Esordio a Melbourne Park per Jannik Sinner: l'azzurro inizia la difesa del titolo contro il...

Cocciaretto eliminata: Grabher vince in 3 set

aus open

La campionessa di Hobart esce di scena al primo turno, battuta dall'austriaca Grabher (n. 95 Wta)...

Darderi e Sonego al 2° turno, fuori Nardi

aus open

Esordio positivo a Melbourne Park per Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. L'italoargentino ha...

Musetti al 2° turno: ritiro Collignon nel 4° set

aus open

Debutto intenso per Musetti che gioca una partita in crescendo contro il belga Collignon, poi...

Sinner-Gaston, il primo turno martedì alle 9

aus open

Debutto a Melbourne Park per Jannik Sinner che martedì alle 9 italiane affronterà il francese...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS