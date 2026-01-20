Cocciaretto eliminata: Grabher vince in 3 set

Esordio amaro agli Australian Open per Elisabetta Cocciaretto. Reduce dal trionfo a Hobart, l'azzurra ha perso al primo turno contro l'austriaca Julia Grabher, n. 95 al mondo: 7-5, 2-6, 6-4 il punteggio in due ore e mezza di gioco. Un risultato che lascia non pochi rimpianti perché Cocciaretto non è riuscita a sfruttare le difficoltà dell'avversaria, che nel match ha commesso 10 doppi falli e 56 errori gratuiti. Pesa un servizio poco incisivo per la 24enne marchigiana che ha subito complessivamente sei break e ha raccolto solo il 50% di punti con la seconda. Rimpianti per lei sia nel primo set (quando non ha sfruttato 7 chance tra il terzo e il quinto game per andare avanti di un break) che nel terzo set, in cui era riuscita a rientrare in partita sul 4-5, ma ha poi perso la battuta. Cocciaretto interrompe così la serie di 7 vittorie consecutive ottenute a Hobart.

