Cocciaretto eliminata: Grabher vince in 3 set

Australian Open, Cocciaretto eliminata: Grabher vince in tre setaus open
La campionessa di Hobart esce di scena al primo turno, battuta dall'austriaca Grabher (n. 95 Wta) in tre set. Nel doppio successo agevole all'esordio di Errani/Paolini contro Lumsden/Tang
Esordio amaro agli Australian Open per Elisabetta Cocciaretto. Reduce dal trionfo a Hobart, l'azzurra ha perso al primo turno contro l'austriaca Julia Grabher, n. 95 al mondo: 7-5, 2-6, 6-4 il punteggio in due ore e mezza di gioco. Un risultato che lascia non pochi rimpianti perché Cocciaretto non è riuscita a sfruttare le difficoltà dell'avversaria, che nel match ha commesso 10 doppi falli e 56 errori gratuiti. Pesa un servizio poco incisivo per la 24enne marchigiana che ha subito complessivamente sei break e ha raccolto solo il 50% di punti con la seconda. Rimpianti per lei sia nel primo set (quando non ha sfruttato 7 chance tra il terzo e il quinto game per andare avanti di un break) che nel terzo set, in cui era riuscita a rientrare in partita sul 4-5, ma ha poi perso la battuta. Cocciaretto interrompe così la serie di 7 vittorie consecutive ottenute a Hobart.
Doppio, Errani/Paolini partono bene
Buona la prima nel doppio, invece, per Sara Errani e Jasmine Paolini. Teste di serie numero 2 del torneo, le azzurre hanno eliminato la britannica Maia Lumsden e la cinese Qianhui Tang con un netto 6-3, 6-2 in un'ora e 19 minuti. Una partita sempre in controllo per Sara e Jasmine, che non giocavano una sfida ufficiale dalle Wta Finals di Riyadh dello scorso novembre. Adesso al 2° turno attendono le australiane Birrel/Gibson o le giapponesi Kobori/Shimizu,. in campo nella giornata di mercoledì.