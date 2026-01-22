Una vera e propria dichiarazione di stile, nata da frammenti di vita quotidiana. Così Naomi Osaka ha conquistato tutti gli Australian Open, stupendo con il look con cui è scesa in campo a Melbourne Park. L'ispirazione dell'outfit arriva da un momento intimo, mentre leggeva un libro alla figlia Shai. "C'era l'immagine di una medusa e, quando gliel'ho mostrata, si è illuminata" ha raccontato la tennista. Da quel momento l'ispirazione che ha preso forma. Affascinata dall'eleganza della medusa e dal suo potere simbolico, Osaka ha condiviso la visione con il suo sponsor tecnico. Felpa zip tie-dye nelle tonalità del turchese e del verde, attraversata da viticci organici che scendono dalle maniche, indossata sopra una maglia racerback coordinata. Poi il tocco dello stilista Robert Wun, grande appassionato di tennis, che nasce da un episodio agli Australian Open 2021, quando una farfalla si poggiò sul volto di Osaka. Wun ha dato forma a un look acquoso con una minigonna plissettata indossata sopra pantaloni a gamba ampia e cappello a tesa larga, ammorbidito da un velo bianco, con sopra una costellazione di farfalle. "Molto spesso sono altri a scrivere le nostre storie al posto nostro. Questa, invece, è stata un’occasione per scriverne personalmente un frammento" ha raccontato Osaka a Vogue.

