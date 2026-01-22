Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Osaka, il vestito 'medusa' incanta Melbourne: motivazioni, segreti e il parere di Sinner

aus open

Naomi Osaka ha conquistato tutti agli Australian Open con un look che prende ispirazione da un momento di vita quotidiana con la figlia Shai. Nel completo della giapponese c'è la firma dello stilista Robert Wun. C'è anche il parere di Sinner: "Ognuno è libero di esprimere il suo stile"

Una vera e propria dichiarazione di stile, nata da frammenti di vita quotidiana. Così Naomi Osaka ha conquistato tutti gli Australian Open, stupendo con il look con cui è scesa in campo a Melbourne Park. L'ispirazione dell'outfit arriva da un momento intimo, mentre leggeva un libro alla figlia Shai. "C'era l'immagine di una medusa e, quando gliel'ho mostrata, si è illuminata" ha raccontato la tennista. Da quel momento l'ispirazione che ha preso forma. Affascinata dall'eleganza della medusa e dal suo potere simbolico, Osaka ha condiviso la visione con il suo sponsor tecnico. Felpa zip tie-dye nelle tonalità del turchese e del verde, attraversata da viticci organici che scendono dalle maniche, indossata sopra una maglia racerback coordinata. Poi il tocco dello stilista Robert Wun, grande appassionato di tennis, che nasce da un episodio agli Australian Open 2021, quando una farfalla si poggiò sul volto di Osaka. Wun ha dato forma a un look acquoso con una minigonna plissettata indossata sopra pantaloni a gamba ampia e cappello a tesa larga, ammorbidito da un velo bianco, con sopra una costellazione di farfalle. "Molto spesso sono altri a scrivere le nostre storie al posto nostro. Questa, invece, è stata un’occasione per scriverne personalmente un frammento" ha raccontato Osaka a Vogue.

Vedi anche

Sfilata di moda: il look di Osaka è... pazzesco!

Il parere di Sinner: "Ognuno è libero di esprimere il suo stile"

Sul look di Osaka è arrivato anche il parere di Jannik Sinner: "Ognuno è libero di esprimere il suo stile, anche in altri sport come l'NBA a volte arrivano al campo con outfit un po' diversi - ha detto l'azzurro a precisa domanda in confenza stampa dopo la vittoria su Duckworth - È stata una cosa diversa, ma se a Naomi è piaciuto: perché no? È una cosa talmente personale che l’opinione degli altri non importa".

Leggi anche

Sinner-Duckworth: highlights Australian Open

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner al 3° turno: Duckworth battuto in tre set

aus open

Tutto facile per Sinner che supera l'australiano Duckworth in meno di due ore con il punteggio di...

Wawrinka non si ferma: vittoria dopo quasi 5 ore

aus open

Straordinaria prova di Stan Wawrinka che si qualifica al terzo turno con la vittoria in cinque...

Wawrinka incanta: il punto con Gea è meraviglioso

aus open

Stan Wawrinka regala spettacolo agli Australian Open: nel corso del sesto game del quarto set nel...

Darderi al 3° turno: Baez battuto in 4 set

aus open

Vittoria in 4 set per Luciano Darderi che ha battuto l'argentino Baez per 6-3, 1-6, 6-4, 6-3. Al...

Maestrelli fuori: Djokovic vince in tre set

aus open

Francesco Maestrelli gioca a viso aperto con Djokovic, ma a trionfare è il serbo con il punteggio...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS