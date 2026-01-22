Osaka, il vestito 'medusa' incanta Melbourne: motivazioni, segreti e il parere di Sinneraus open
Naomi Osaka ha conquistato tutti agli Australian Open con un look che prende ispirazione da un momento di vita quotidiana con la figlia Shai. Nel completo della giapponese c'è la firma dello stilista Robert Wun. C'è anche il parere di Sinner: "Ognuno è libero di esprimere il suo stile"
Una vera e propria dichiarazione di stile, nata da frammenti di vita quotidiana. Così Naomi Osaka ha conquistato tutti gli Australian Open, stupendo con il look con cui è scesa in campo a Melbourne Park. L'ispirazione dell'outfit arriva da un momento intimo, mentre leggeva un libro alla figlia Shai. "C'era l'immagine di una medusa e, quando gliel'ho mostrata, si è illuminata" ha raccontato la tennista. Da quel momento l'ispirazione che ha preso forma. Affascinata dall'eleganza della medusa e dal suo potere simbolico, Osaka ha condiviso la visione con il suo sponsor tecnico. Felpa zip tie-dye nelle tonalità del turchese e del verde, attraversata da viticci organici che scendono dalle maniche, indossata sopra una maglia racerback coordinata. Poi il tocco dello stilista Robert Wun, grande appassionato di tennis, che nasce da un episodio agli Australian Open 2021, quando una farfalla si poggiò sul volto di Osaka. Wun ha dato forma a un look acquoso con una minigonna plissettata indossata sopra pantaloni a gamba ampia e cappello a tesa larga, ammorbidito da un velo bianco, con sopra una costellazione di farfalle. "Molto spesso sono altri a scrivere le nostre storie al posto nostro. Questa, invece, è stata un’occasione per scriverne personalmente un frammento" ha raccontato Osaka a Vogue.
Il parere di Sinner: "Ognuno è libero di esprimere il suo stile"
Sul look di Osaka è arrivato anche il parere di Jannik Sinner: "Ognuno è libero di esprimere il suo stile, anche in altri sport come l'NBA a volte arrivano al campo con outfit un po' diversi - ha detto l'azzurro a precisa domanda in confenza stampa dopo la vittoria su Duckworth - È stata una cosa diversa, ma se a Naomi è piaciuto: perché no? È una cosa talmente personale che l’opinione degli altri non importa".