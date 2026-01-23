Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Alcaraz, 87 vittorie in 100 partite Slam: meglio solo Borg, Sinner in top 10

la classifica fotogallery
11 foto

Carlos Alcaraz ha raggiunto il traguardo delle 100 partite Slam nel 3° turno degli Australian Open contro Corentin Moutet. Di questi match, lo spagnolo ne ha vinti 87: meglio di lui soltanto Bjorn Borg con 88. Di seguito la top 10 con i giocatori che hanno vinto più partite dopo le prime 100 nei major nell'Era Open: tra loro c'è anche Jannik Sinner (dati Opta)

I RISULTATI DI VENERDI'

ALTRE FOTOGALLERY

Sinner-Spizzirri stanotte alle 2: il tabellone

aus open

Jannik Sinner giocherà il suo match di 3° turno contro Eliot Spizzirri agli Australian Open nella...

8 foto

Djokovic-Italia, tutti i precedenti

la statistica

Novak Djokovic batte Francesco Maestrelli in tre set e vince il primo confronto contro un...

72 foto

Musetti-Sonego e tutti i derby italiani negli Slam

Tennis

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si sono affrontati in quello che è stato il trentunesimo derby...

31 foto

Sfilata di moda: il look di Osaka è... pazzesco!

aus open

Naomi Osaka ha lasciato tutti a bocca aperta: la giapponese è infatti scesa in campo prima del...

5 foto

Sinner a Melbourne con doppio look: tutti i kit

Tennis

Nuova stagione e nuovo look per Jannik Sinner: come agli US Open, l'azzurro avrà un doppio kit...

52 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Musetti e Darderi alle 00.30: programma di sabato

    aus open

    Tre italiani in campo stanotte nel 3° turno degli Australian Open, in una giornata in cui il...

    Paolini esce al 3° turno: Jovic vince in due set

    aus open

    Si ferma al 3° turno la corsa di Jasmine Paolini agli Australian Open: la n.8 del mondo è stata...

    Sinner-Spizzirri anticipato stanotte alle 2

    aus open

    Appuntamento in notturna per Jannik Sinner, che affronta nel 3° turno degli Australian Open lo...