Alcaraz, 87 vittorie in 100 partite Slam: meglio solo Borg, Sinner in top 10
Carlos Alcaraz ha raggiunto il traguardo delle 100 partite Slam nel 3° turno degli Australian Open contro Corentin Moutet. Di questi match, lo spagnolo ne ha vinti 87: meglio di lui soltanto Bjorn Borg con 88. Di seguito la top 10 con i giocatori che hanno vinto più partite dopo le prime 100 nei major nell'Era Open: tra loro c'è anche Jannik Sinner (dati Opta)
- 88 vittorie e 12 sconfitte*
- 87 vittorie e 13 sconfitte
- 86 vittorie e 14 sconfitte
- 86 vittorie e 14 sconfitte
- 85 vittorie e 15 sconfitte
- 83 vittorie e 17 sconfitte
- 83 vittorie e 17 sconfitte
- 83 vittorie e 17 sconfitte
- 82 vittorie e 18 sconfitte
- 81 vittorie e 19 sconfitte*
- 81 vittorie e 19 sconfitte