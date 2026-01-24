Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, i risultati di oggi: Djokovic, Fritz e Shelton agli ottavi

aus open

Novak Djokovic supera l'olandese Van de Zandschulp in tre set, raggiunge gli ottavi di finale a Melbourne e centra la vittoria n. 400 in carriera negli Slam: nessuno ha mai vinto così tanti match nei major. Fritz supera Wawrinka, al suo ultimo Australian Open. Nel torneo femminile vincono Swiatek e Anisimova, Osaka si ritira per infortunio

Quattrocento vittorie negli Slam. È l'incredibile traguardo raggiunto da Novak Djokovic, agli ottavi di finale agli Australian Open grazie alla vittoria in tre set (6-3, 6-4, 7-6) su Botic Van de Zandschulp. La vittoria n. 400 nei major (e 102 a Melbourne Park, come Federer), un traguardo mai raggiunto prima da nessun giocatore. L'ennesimo, straordinario, record di Djokovic che ha amministrato la sfida sulla Rod Laver Arena senza grandi criticità. Proseguono il cammino a Melbourne Park anche gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton. Il primo ha eliminato Stan Wawrinka, all'ultima uscita sui campi australiani; il secondo ha avuto la meglio in tre set sul monegasco Vacherot.

Leggi anche

Caldo, crampi e... vittoria: la partita di Sinner

Femminile: ok Swiatek e Anisimova, Osaka si ritira

Nel torneo femminile la notizia di giornata è il ritiro di Naomi Osaka. La giapponese, che avrebbe dovuto affrontare l'australiana Inglis, ha dato forfait prima del match per un problema fisico. "Il mio corpo ha bisogno di attenzioni dopo l'ultimo match - ha scritto Osaka su Instagram - Dovermi fermare mi spezza il cuore, ma non posso rischiare di provocare ulteriori danni, così da poter tornare presto in campo". Vince, invece, la n. 2 al mondo Iga Swiatek che ha piegato in tre set la russa Kalinskaya. Avanzano pure Elena Rybakina e le statunitensi Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys.

Leggi anche

Musetti lotta e batte Machac: è agli ottavi

Australian Open, i principali risultati di sabato

UOMINI

  • Van de Zandschulp (Ned) - Djokovic (Srb) 3-6, 4-6, 6-7
  • Shelton (Usa) - Vacherot (Mon) 6-4, 6-4, 7-6
  • Wawrinka (Sui) - Fritz (Usa) 6-7, 6-2, 4-6, 4-6

DONNE

  • Kalinskaya - Swiatek (Pol) 1-6, 6-1, 1-6
  • Stearns (Usa) - Anisimova (Usa) 1-6, 4-6
  • Pegula (Usa) - Selekhmeteva 6-3, 6-2
  • Pliskova (Cze) - Keys (Usa) 3-6, 3-6
  • Rybakina (Kaz) - Valentova (Cze) 6-2, 6-3

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Musetti, che magia: il passante 'buca' Machac!

video

E' un Musetti da favola quello che ha lottato e vinto dopo quasi quattro ore e mezza con il ceco...

Sinner batte Spizzirri e il caldo: è agli ottavi

aus open

Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open al termine di un match drammatico dal punto di...

Darderi agli ottavi: Khachanov ko in 4 set

AUS OPEN

Luciano Darderi batte il russo Karen Khachanov, 15^ testa di serie del seeding, e conquista per...

Musetti lotta e batte Machac: è agli ottavi

aus open

Lorenzo Musetti conquista per la prima volta gli ottavi di finale agli Australian Open: il numero...

Musetti e Darderi alle 00.30: programma di sabato

aus open

Tre italiani in campo stanotte nel 3° turno degli Australian Open, in una giornata in cui il...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS