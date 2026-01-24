Novak Djokovic supera l'olandese Van de Zandschulp in tre set, raggiunge gli ottavi di finale a Melbourne e centra la vittoria n. 400 in carriera negli Slam: nessuno ha mai vinto così tanti match nei major. Fritz supera Wawrinka, al suo ultimo Australian Open. Nel torneo femminile vincono Swiatek e Anisimova, Osaka si ritira per infortunio

Quattrocento vittorie negli Slam . È l'incredibile traguardo raggiunto da Novak Djokovic , agli ottavi di finale agli Australian Open grazie alla vittoria in tre set (6-3, 6-4, 7-6) su Botic Van de Zandschulp. La vittoria n. 400 nei major (e 102 a Melbourne Park, come Federer), un traguardo mai raggiunto prima da nessun giocatore. L'ennesimo, straordinario, record di Djokovic che ha amministrato la sfida sulla Rod Laver Arena senza grandi criticità. Proseguono il cammino a Melbourne Park anche gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton . Il primo ha eliminato Stan Wawrinka, all'ultima uscita sui campi australiani; il secondo ha avuto la meglio in tre set sul monegasco Vacherot.

Femminile: ok Swiatek e Anisimova, Osaka si ritira

Nel torneo femminile la notizia di giornata è il ritiro di Naomi Osaka. La giapponese, che avrebbe dovuto affrontare l'australiana Inglis, ha dato forfait prima del match per un problema fisico. "Il mio corpo ha bisogno di attenzioni dopo l'ultimo match - ha scritto Osaka su Instagram - Dovermi fermare mi spezza il cuore, ma non posso rischiare di provocare ulteriori danni, così da poter tornare presto in campo". Vince, invece, la n. 2 al mondo Iga Swiatek che ha piegato in tre set la russa Kalinskaya. Avanzano pure Elena Rybakina e le statunitensi Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys.