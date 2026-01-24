Lotta, sofferenza e personalità. C'è tutto nella vittoria di Jannik Sinner contro Eliot Spizzirri, una dimostrazione da vero fenomeno nella gestione di una situazione fisicamente e mentalmente complessa. Jannik ha dovuto fare i conti non solo contro l’avversario, ma anche contro il gran caldo australiano, soffrendo fino a essere piegato dai crampi. A fine match l’ammissione lucida: "Sono stato fortunato con la chiusura del tetto". Il racconto di cosa è successo stanotte

CRONACA E HIGHLIGHTS