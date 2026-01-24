Offerte Sky
Sinner-Spizzirri, cosa è successo stanotte agli Australian Open

LA RICOSTRUZIONE fotogallery
11 foto

Lotta, sofferenza e personalità. C'è tutto nella vittoria di Jannik Sinner contro Eliot Spizzirri,  una dimostrazione da vero fenomeno nella gestione di una situazione fisicamente e mentalmente complessa. Jannik ha dovuto fare i conti non solo contro l’avversario, ma anche contro il gran caldo australiano, soffrendo fino a essere piegato dai crampi. A fine match l’ammissione lucida: "Sono stato fortunato con la chiusura del tetto". Il racconto di cosa è successo stanotte

CRONACA E HIGHLIGHTS

Agli ottavi sarà Sinner-Darderi: il tabellone

aus open

Dopo la sofferta vittoria su Spizzirri, Jannik Sinner tornerà in campo lunedì per gli ottavi di...

7 foto

87 vittorie in 100 partite Slam: Alcaraz 2° a Borg

la classifica

Carlos Alcaraz ha raggiunto il traguardo delle 100 partite Slam nel 3° turno degli Australian...

11 foto

Djokovic-Italia, tutti i precedenti

la statistica

Novak Djokovic batte Francesco Maestrelli in tre set e vince il primo confronto contro un...

72 foto

Musetti-Sonego e tutti i derby italiani negli Slam

Tennis

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si sono affrontati in quello che è stato il trentunesimo derby...

31 foto

Sfilata di moda: il look di Osaka è... pazzesco!

aus open

Naomi Osaka ha lasciato tutti a bocca aperta: la giapponese è infatti scesa in campo prima del...

5 foto

    Musetti, che magia: il passante 'buca' Machac!

    video

    E' un Musetti da favola quello che ha lottato e vinto dopo quasi quattro ore e mezza con il ceco...

    Sinner batte Spizzirri e il caldo: è agli ottavi

    aus open

    Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open al termine di un match drammatico dal punto di...

    Musetti lotta e batte Machac: è agli ottavi

    aus open

    Lorenzo Musetti conquista per la prima volta gli ottavi di finale agli Australian Open: il numero...