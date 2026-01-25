Alcaraz vince ancora: Paul ko, è ai quarti

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, i risultati di oggi: Alcaraz ai quarti

aus open

Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open grazie al successo in tre set sullo statunitense Tommy Paul. Tra le donne avanti la n°1 del mondo Sabalenka e Gauff

RISULTATI LIVE

Carlos Alcaraz prosegue la sua corsa per diventare il giocatore più giovane a completare il career Grand Slam. Il classe 2003 di Murcia è ai quarti degli Australian Open per la terza volta consecutiva grazie al convincente successo contro lo statunitense Tommy Paul, 19 del seeding, battuto 7-6(6), 6-4, 7-5 in due ore e 44' di gioco. Per il n°1 del mondo, che ha centrato il 14° quarto di finale Slam sui 20 giocati (impressionante media del 70%), un'altra prova solida al servizio, con 2 soli ace ma il 73% di prime in campo e appena due palle break concesse. Carlitos, che non ha ancora concesso un set in questo torneo, attende ora il vincente di Bublik-De Minaur. 

Australian Open, i risultati degli ottavi

UOMINI

  • Alcaraz (Esp) vs Paul (Usa) 7-6, 6-4, 7-5
  • Bublik (Kaz) vs De Minaur (Aus)
  • Medvedev vs Tien (Usa)
  • Zverev (Ger) vs Cerundolo (Arg)

DONNE

  • Sabalenka vs Mboko (Can) 6-1, 7-6
  • Svitolina (Ukr) vs Andreeva
  • Gauff (Usa) vs Muchova (Cze) 6-3, 1-6, 6-3
  • Jovic (Usa) vs Putintseva (Kaz)  6-0, 6-1

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Nole, che rischio: pallata sfiora il raccattapalle

aus open

Accade tutto nel 2° set del match vinto contro Botic van de Zandschulp: l'olandese va lungo...

Caldo estremo, Darderi colpito dai crampi... in tv

video

Le condizioni meteo di Melbourne di sabato scorso erano davvero brutali a causa del grande caldo....

Alcaraz, tre proposte di matrimonio mentre gioca!

video

E' sempre spettacolo quando c'è in campo Alcaraz. E per una volta non c'entrano volée, palle...

Alcaraz vince ancora: Paul ko, è ai quarti

aus open

Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open grazie al...

Alcaraz e non solo: il programma di domenica

aus open

Inizia la seconda settimana agli Australian Open con gli ottavi di finale della parte alta del...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS