Alcaraz vince ancora: Paul ko, è ai quarti

Australian Open, i risultati di oggi: Alcaraz ai quartiaus open
Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open grazie al successo in tre set sullo statunitense Tommy Paul. Tra le donne avanti la n°1 del mondo Sabalenka e Gauff
Carlos Alcaraz prosegue la sua corsa per diventare il giocatore più giovane a completare il career Grand Slam. Il classe 2003 di Murcia è ai quarti degli Australian Open per la terza volta consecutiva grazie al convincente successo contro lo statunitense Tommy Paul, 19 del seeding, battuto 7-6(6), 6-4, 7-5 in due ore e 44' di gioco. Per il n°1 del mondo, che ha centrato il 14° quarto di finale Slam sui 20 giocati (impressionante media del 70%), un'altra prova solida al servizio, con 2 soli ace ma il 73% di prime in campo e appena due palle break concesse. Carlitos, che non ha ancora concesso un set in questo torneo, attende ora il vincente di Bublik-De Minaur.
Australian Open, i risultati degli ottavi
UOMINI
- Alcaraz (Esp) vs Paul (Usa) 7-6, 6-4, 7-5
- Bublik (Kaz) vs De Minaur (Aus)
- Medvedev vs Tien (Usa)
- Zverev (Ger) vs Cerundolo (Arg)
DONNE
- Sabalenka vs Mboko (Can) 6-1, 7-6
- Svitolina (Ukr) vs Andreeva
- Gauff (Usa) vs Muchova (Cze) 6-3, 1-6, 6-3
- Jovic (Usa) vs Putintseva (Kaz) 6-0, 6-1