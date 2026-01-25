Alcaraz vince ancora: Paul ko, è ai quarti

Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open grazie al successo in tre set sullo statunitense Tommy Paul. Tra le donne avanti la n°1 del mondo Sabalenka e Gauff

Carlos Alcaraz prosegue la sua corsa per diventare il giocatore più giovane a completare il career Grand Slam. Il classe 2003 di Murcia è ai quarti degli Australian Open per la terza volta consecutiva grazie al convincente successo contro lo statunitense Tommy Paul, 19 del seeding, battuto 7-6(6), 6-4, 7-5 in due ore e 44' di gioco. Per il n°1 del mondo, che ha centrato il 14° quarto di finale Slam sui 20 giocati (impressionante media del 70%), un'altra prova solida al servizio, con 2 soli ace ma il 73% di prime in campo e appena due palle break concesse. Carlitos, che non ha ancora concesso un set in questo torneo, attende ora il vincente di Bublik-De Minaur.