Jakub Mensik si ritira dagli Australian Open. Il tennista ceco, che avrebbe dovuto affrontare Novak Djokovic nella giornata di lunedì 26 gennaio agli ottavi di finale come 2° match dalle ore 9 sulla Rod Laver Arena, è stato costretto al forfait per un infortunio agli addominali: "Dopo lunghe discussioni con il mio team e i medici, abbiamo deciso di non scendere in campo contro Djokovic - ha scritto Mensik sui social -. Anche se sono deluso, arrivare agli ottavi di finale qui per la prima volta è qualcosa che porterò con me per molto tempo". Djokovic avanza così ai quarti degli Australian Open: si tratta del 65° quarto di finale Slam per il serbo. Attende uno tra Musetti e Fritz.