Mensik si ritira, Djokovic ai quarti degli Australian Open senza giocare

aus open

Il tennista ceco ha dato forfait dallo Slam australiano per un problema agli addominali. Non affronterà Djokovic agli ottavi di finale (il match era in programma lunedì come 2° dalle 9 sulla Rod Laver Arena). Il serbo avanza dunque ai quarti di finale degli Australian Open senza giocare

AUSTRALIAN OPEN, I RISULTATI DI DOMENICA

Jakub Mensik si ritira dagli Australian Open. Il tennista ceco, che avrebbe dovuto affrontare Novak Djokovic nella giornata di lunedì 26 gennaio agli ottavi di finale come 2° match dalle ore 9 sulla Rod Laver Arena, è stato costretto al forfait per un infortunio agli addominali: "Dopo lunghe discussioni con il mio team e i medici, abbiamo deciso di non scendere in campo contro Djokovic - ha scritto Mensik sui social -. Anche se sono deluso, arrivare agli ottavi di finale qui per la prima volta è qualcosa che porterò con me per molto tempo". Djokovic avanza così ai quarti degli Australian Open: si tratta del 65° quarto di finale Slam per il serbo. Attende uno tra Musetti e Fritz.

Come cambia il programma sulla Rod Laver Arena

La sfida tra Mensik e Djokovic avrebbe chiuso la giornata di lunedì sulla Rod Laver Arena. Al loro posto giocheranno, come seconda sfida dalle ore 9 dopo Inglis-Swiatek, Ben Shelton e Casper Ruud.

