Sinner-Djokovic, la semifinale venerdì alle 9.30

Sinner e Djokovic si giocano un posto in finale agli Australian Open: appuntamento venerdì alle 9.30 sulla Rod Laver Arena. Sarà l'undicesimo confronto tra l'azzurro e il serbo, con Jannik avanti 6-4 nei precedenti

Da Wimbledon a Melbourne. Sei mesi dopo è di nuovo Sinner-Djokovic, di nuovo con una finale Slam in palio. Dai prati inglesi al cemento degli Australian Open , dove si sono già affrontati nel 2024. L'appuntamento è venerdì alle ore 9.30 italiane sulla Rod Laver Arena.

Sinner-Djokovic, tutti i precedenti

Sinner è in serie positiva con Djokovic: l'azzurro ha vinto gli ultimi cinque precedenti e non perde con il serbo dalla finale delle Atp Finals 2023. Il bilancio complessivo è 6-4 per Jannik e diventa 3-2 considerando solo i confronti Slam (le due vittorie di Nole risalgono a Wimbledon 2022 e 2023). Di seguito tutti i precedenti