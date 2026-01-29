Sinner-Djokovic, la semifinale venerdì alle 9.30

Sinner-Djokovic agli Australian Open, a che ora si gioca la partitaaus open
Sinner e Djokovic si giocano un posto in finale agli Australian Open: appuntamento venerdì alle 9.30 sulla Rod Laver Arena. Sarà l'undicesimo confronto tra l'azzurro e il serbo, con Jannik avanti 6-4 nei precedenti
Da Wimbledon a Melbourne. Sei mesi dopo è di nuovo Sinner-Djokovic, di nuovo con una finale Slam in palio. Dai prati inglesi al cemento degli Australian Open, dove si sono già affrontati nel 2024. L'appuntamento è venerdì alle ore 9.30 italiane sulla Rod Laver Arena.
Il cammino di Sinner agli Australian Open
Sinner-Djokovic, tutti i precedenti
Sinner è in serie positiva con Djokovic: l'azzurro ha vinto gli ultimi cinque precedenti e non perde con il serbo dalla finale delle Atp Finals 2023. Il bilancio complessivo è 6-4 per Jannik e diventa 3-2 considerando solo i confronti Slam (le due vittorie di Nole risalgono a Wimbledon 2022 e 2023). Di seguito tutti i precedenti
- 2021 - Monte-Carlo (R32): Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2
- 2022 - Wimbledon (QF): Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2
- 2023 - Wimbledon (SF): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6
- 2023 - ATP Finals (RR): Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7, 7-6
- 2023 - ATP Finals (F): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3
- 2023 - Davis Cup (SF): Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5
- 2024 - Australian Open (SF): Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3
- 2024 - Shanghai (F): Sinner b. Djokovic 7-6, 6-3
- 2025 - Roland Garros (SF): Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6
- 2025 - Wimbledon (SF): Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4