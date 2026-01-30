Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open: "Ho dato tutto quello che avevo, ho avuto le mie chance. Ora serve un po' di tempo libero". Su Djokovic: "Spero di affrontarlo ancora in futuro"

Si è chiuso in semifinale il percorso di Jannik Sinner agli Australian Open. L'azzurro ha perso contro Novak Djokovic al termine di una partita pazzesca, finita al 5° set sul punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. "Ho dato tutto quello che avevo, ma non è bastato - ha spiegato Sinner a Sky -. Ho avuto le mie chance, anche nel quarto e quinto set. Sono partite che bisogna accettare. Ora serve un po' di tempo libero, poi si tornerà più forti di prima". Su Djokovic: "Per me è molto bello giocare contro di lui perché imparo sempre. È bello averlo ancora qua e spero di affrontarlo ancora in futuro. Sono anche contento per lui che sta dimostrando cose incredibili, anche se ovviamente fa un po' male".