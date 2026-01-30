Sinner dopo la semifinale agli Australian Open: "Ho dato tutto, sconfitta da accettare"aus open
Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open: "Ho dato tutto quello che avevo, ho avuto le mie chance. Ora serve un po' di tempo libero". Su Djokovic: "Spero di affrontarlo ancora in futuro"
Si è chiuso in semifinale il percorso di Jannik Sinner agli Australian Open. L'azzurro ha perso contro Novak Djokovic al termine di una partita pazzesca, finita al 5° set sul punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. "Ho dato tutto quello che avevo, ma non è bastato - ha spiegato Sinner a Sky -. Ho avuto le mie chance, anche nel quarto e quinto set. Sono partite che bisogna accettare. Ora serve un po' di tempo libero, poi si tornerà più forti di prima". Su Djokovic: "Per me è molto bello giocare contro di lui perché imparo sempre. È bello averlo ancora qua e spero di affrontarlo ancora in futuro. Sono anche contento per lui che sta dimostrando cose incredibili, anche se ovviamente fa un po' male".
"Ho provato a fare qualcosa di diverso, ma non ha funzionato"
"Per me questo era uno Slam importante - ha continuato Sinner in conferenza stampa -. Ho provato anche a fare qualcosa di diverso ma non ha funzionato. Sono cose che succedono nel tennis. Fisicamente sto bene, non c'è niente che non va. Non sono sorpreso del livello che ha mostrato Djokovic, è stato semplicemente migliore di me. Cercherò di capire che cosa migliorare. Ora è difficile parlare, ma cerchiamo di prendere le cose positive. Spero di prenderla anche come una lezione, magari per vedere cosa posso migliorare".