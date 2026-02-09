Offerte Sky
Jannik Sinner: "Dello sci mi manca l'adrenalina, sono in contatto con Franzoni"

a 'vogue'

Il numero 2 al mondo Jannik Sinner ha parlato in un'intervista a 'Vogue' della sua passione per lo sci: "L'adrenalina è l'unica cosa che mi manca davvero dello sci. È uno sport che continuo a seguire, ci sono atleti italiani davvero bravissimi"

MILANO-CORTINA, RISULTATI E NEWS DI OGGI

Jannik Sinner torna a parlare dopo l'eliminazione in semifinale agli Australian Open e lo fa in un'intervista a 'Vogue' in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Uno degli argomenti principali è stato lo sci, sport tanto amato dal numero 2 al mondo: "Cosa mi manca di più dello sci? L'adrenalina - ha raccontato Sinner -. E a dire il vero, è l'unica cosa che mi manca davvero. Sciare ha una pressione diversa. Devi dare il massimo anche se non sai esattamente a che punto sei. Nel tennis, invece, sai sempre il punteggio e sai che, a volte, potresti giocare anche solo all'80% per passare il turno. Ma sciare non è così. Vai e basta, e non hai idea di cosa succederà finché non avrai finito. Ovviamente continuo a seguirlo, ci sono atleti italiani davvero bravissimi". Sul perché va a sciare di meno: "Vado sempre meno a sciare perché puoi farti male e non sai mai cosa può succedere".

Su Lindsey Vonn

Restando in tema sci, Sinner ha aggiunto: "Ultimamente sono in contatto con Giovanni Franzoni. Ha la mia età e gareggiavamo insieme. È bello sentirlo". E su Vonn (ricordiamo che l'intervista è stata rilasciata prima dell'infortunio dell'americana alle Olimpiadi di Milano-Cortina): "Sono un buon amico di Lindsey. Posso dire che i più grandi atleti hanno molto coraggio". E proprio a seguito dell'infortunio della sciatrice, Sinner ha pubblicato su Instagram una foto di loro due insieme sulla neve con la scritta "Thinking of you". 

Le ultime sulle condizioni di Vonn
Sinner-Vonn
Il messaggio su Instagram di Jannik Sinner per Lindsey Vonn

