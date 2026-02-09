Jannik Sinner torna a parlare dopo l'eliminazione in semifinale agli Australian Open e lo fa in un'intervista a 'Vogue' in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Uno degli argomenti principali è stato lo sci, sport tanto amato dal numero 2 al mondo: "Cosa mi manca di più dello sci? L'adrenalina - ha raccontato Sinner -. E a dire il vero, è l'unica cosa che mi manca davvero. Sciare ha una pressione diversa. Devi dare il massimo anche se non sai esattamente a che punto sei. Nel tennis, invece, sai sempre il punteggio e sai che, a volte, potresti giocare anche solo all'80% per passare il turno. Ma sciare non è così. Vai e basta, e non hai idea di cosa succederà finché non avrai finito. Ovviamente continuo a seguirlo, ci sono atleti italiani davvero bravissimi". Sul perché va a sciare di meno: "Vado sempre meno a sciare perché puoi farti male e non sai mai cosa può succedere".