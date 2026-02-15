17 giorni dopo la semifinale degli Australian Open, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Domani l'altoatesino farà il suo esordio all'Atp 500 di Doha e di fronte si troverà Tomas Machac, n. 31 al mondo, con in palio un posto agli ottavi contro il vincente della sfida Zayid-Popyrin. Dopo il primo Slam dell'anno (battuto da Musetti), il ceco ha partecipato anche all'Atp di Montpellier, ritirandosi però nella partita inaugurale contro Gea per via di problemi al ginocchio. Il match tra Sinner e Machac si disputerà lunedì 16 febbraio alle 17.30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.