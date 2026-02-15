Sinner-Machac all'Atp Doha, dove vedere in tv e streamingatp doha
Lunedì 16 febbraio Sinner sfida il ceco Machac nel debutto all'Atp 500 di Doha (2-0 a favore di Jannik nei precedenti). Il match sarà trasmesso in diretta alle 17.30 su Sky Sport e in streaming su NOW
17 giorni dopo la semifinale degli Australian Open, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Domani l'altoatesino farà il suo esordio all'Atp 500 di Doha e di fronte si troverà Tomas Machac, n. 31 al mondo, con in palio un posto agli ottavi contro il vincente della sfida Zayid-Popyrin. Dopo il primo Slam dell'anno (battuto da Musetti), il ceco ha partecipato anche all'Atp di Montpellier, ritirandosi però nella partita inaugurale contro Gea per via di problemi al ginocchio. Il match tra Sinner e Machac si disputerà lunedì 16 febbraio alle 17.30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
I precedenti
- 2024 - Masters 1000 Miami (QF): Sinner b. Machac 6-4, 6-2
- 2024 - Masters 1000 Shanghai (SF): Sinner b. Machac 6-4, 7-5
Due i confronti diretti passati ed entrambe le volte è stato Jannik a primeggiare sul rivale. I precedenti risalgono al 2024, in due tornei che videro l'azzurro conquistare il trofeo. A Miami, dopo aver eliminato Machac, superò l'ostacolo Medvedev in semifinale e poi vinse contro Dimitrov, mentre in Cina sconfisse Djokovic all'ultimo atto.