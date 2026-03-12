Offerte Sky
Aryna Sabalenka stupisce a Indian Wells: in campo col velo da sposa. FOTO

indian wells fotogallery
8 foto

Dopo la proposta ufficiale di matrimonio ricevuta dal suo fidanzato (con tanto di anello con diamante da un milione di euro), Aryna Sabalenka ha regalato un divertente fuoriprogramma nel corso di un allenamento a Indian Wells. Dopo che una tifosa le ha passato un velo da sposa, lo ha indossato per qualche scambio, tra le risate e gli applausi del pubblico. E poi l’ha fatto provare anche al futuro marito

ALTRE FOTOGALLERY

Ai quarti contro Tien: il tabellone di Sinner

atp indian wells

Dopo la vittoria agli ottavi contro il brasiliano Fonseca, Jannik Sinner tornerà in campo oggi...

8 foto

Le coppie di doppio da seguire a Indian Wells

Tennis

Al Masters 1000 di Indian Wells anche il torneo di doppio maschile, al via questa domenica, sarà...

11 foto

Ranking Atp: la situazione prima di Indian Wells

ranking atp

Ci siamo. A Indian Wells parte il primo Masters 1000 della stagione. Sinner vuole iniziare la...

31 foto

L'albo d'oro del Masters 1000 di Indian Wells

Tennis

A Indian Wells si ripartirà dal titolo vinto lo scorso anno da Jack Draper grazie alla vittoria...

16 foto

Tutte le vittorie italiane nel circuito Atp

la classifica

E' stata una settimana a dir poco storica quella appena conclusa per il tennis italiano, con i...

31 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Sinner-Tien e non solo: i quarti LIVE su Sky

    atp indian wells

    A Indian Wells si giocano i quarti di finale: Jannik Sinner affronta Learner Tien. In campo anche...

    Alcaraz ai quarti, Djokovic battuto da Draper

    atp indian wells

    Alcaraz non sbaglia e batte il numero 13 del seeding Ruud per 6-1, 7-6. Il numero 1 al mondo...

    Sinner-Tien LIVE giovedì alle 21 su Sky Sport

    atp indian wells

    Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due al mondo sfida nei...