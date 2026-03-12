Dopo la proposta ufficiale di matrimonio ricevuta dal suo fidanzato (con tanto di anello con diamante da un milione di euro), Aryna Sabalenka ha regalato un divertente fuoriprogramma nel corso di un allenamento a Indian Wells. Dopo che una tifosa le ha passato un velo da sposa, lo ha indossato per qualche scambio, tra le risate e gli applausi del pubblico. E poi l’ha fatto provare anche al futuro marito