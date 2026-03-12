Aryna Sabalenka stupisce a Indian Wells: in campo col velo da sposa. FOTO
Dopo la proposta ufficiale di matrimonio ricevuta dal suo fidanzato (con tanto di anello con diamante da un milione di euro), Aryna Sabalenka ha regalato un divertente fuoriprogramma nel corso di un allenamento a Indian Wells. Dopo che una tifosa le ha passato un velo da sposa, lo ha indossato per qualche scambio, tra le risate e gli applausi del pubblico. E poi l’ha fatto provare anche al futuro marito
- Prima l’annuncio del fidanzamento, poi l’anello indossato in campo, adesso addirittura il velo. Aryna Sabalenka continua a far parlare di sé e a regalare momenti curiosi a Indian Wells anche al di là delle partite giocate
- Dopo aver recentemente annunciato le future nozze con Georgios Frangulis, stavolta ha stupito tutti stando al gioco “proposto” da una tifosa. Nel corso di un allenamento la tennista bielorussa si è vista passare un bouquet e un velo da sposa, e non ha esitato a indossarlo
- Sabalenka aveva già stupito tutti scendendo in campo con l’anello donatole dal fidanzato: un diamante ovale da 12 carati del valore di circa 700mila euro.
- Poi divertita aveva commentato: “È molto comodo, prima del torneo ho fatto qualche prova per capire se ci fosse il rischio di perdere il diamante giocando, ma non ce n’è alcuno. Spero che le mie avversarie si distraggano guardando questo diamante, così da poterne trarre vantaggio…”
- Ora anche il velo, con il quale si è allenata per qualche minuto tra le risate e gli applausi del pubblico. Fino alla scenetta finale, con il velo passato al futuro marito