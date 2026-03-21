Jannik Sinner scende oggi in campo al Masters 1000 di Miami , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al ritorno all'Hard Rock Stadium due anni dopo il titolo vinto battendo in finale Grigor Dimitrov, l'azzurro debutterà contro il bosniaco Damir Dzumhur, n. 76 della classifica mondiale. Sinner arriva in fiducia dopo il trionfo a Indian Wells, a caccia del Sunshine Double riuscito soltanto a 11 giocatori nella storia tra maschile e femminile. In chiave Italia sarà anche il giorno del debutto di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio : teste di serie n. 1 del torneo, le azzurre sfideranno la giapponese Aoyama e la norvegese Eikeri. Tra le altre sfide di questo sabato ci saranno i debutti di Daniil Medvedev e Sascha Zverev . Il russo affronterà il giapponese Rei Sakamoto, reduce dalla prima vittoria in carriera in un torneo Atp, mentre il tedesco sfiderà lo statunitense Martin Damm.

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