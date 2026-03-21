La differenza tra Sinner e Alcaraz secondo Fonseca

Il talento brasiliano, che ha affrontato i due giocatori più forti del circuito nel giro di pochi giorni, dice la sua sulle differenze tra Jannik e Carlos: "Sinner è più come un robot che colpisce la palla e fa tutto perfettamente. Alcaraz ha un repertorio vario, è difficile capire il suo gioco perché ti spezza il ritmo"

Indian Wells e Miami sono stati i primi esami da "grande" per Joao Fonseca. Tra la California e la Florida il brasiliano ha avuto l'occasione di confrontarsi per la prima volta con i primi due al mondo: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Battuto dall'azzurro a Indian Wells (con un doppio 7-6), superato dallo spagnolo a Miami (con un doppio 6-4). Nonostante i risultati, sono state due buone prove di Fonseca che in conferenza stampa, dopo il ko con Alcaraz, ha parlato delle differenze nello stile di gioco tra Carlos e Jannik: "Sinner è più come un robot che colpisce la palla e fa tutto perfettamente. Penso che Alcaraz abbia un repertorio vario: Carlos può usare il topspin, spingere la palla, ha grande motivazione, va a rete. Quindi è più difficile capire il gioco di Alcaraz perché ti spezza il ritmo. All’inizio sentiva un po' più pressione, come me, ma ha ottenuto un break iniziale in entrambi i set e poi ha giocato il suo tennis con buoni colpi, andando a rete e attaccando".