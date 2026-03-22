C'è Corentin Moutet sul percorso di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Dopo il debutto senza problemi contro Dzumhur, che ha permesso a Jannik di diventare il primo giocatore da quando esistono i Masters 1000 a vincere 12 partite consecutive a questo livello senza perdere un set, il numero due al mondo si prepara ad affrontare il francese al terzo turno. Moutet, numero 33 del ranking Atp e testa di serie numero 30 al Miami Open, è reduce dalla vittoria contro il ceco Machac per 6-0, 1-6, 6-4 e da un avvio di stagione non semplice: escluso il Challenger di Phoenix (in cui ha raggiunto la semifinale come numero 1 del seeding), negli altri tornei giocati il francese non si è spinto oltre il terzo turno (l'ultimo agli Australian Open contro Alcaraz). Il match tra Sinner e Moutet è in programma lunedì 23 marzo, con orario da definire, e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.