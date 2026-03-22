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Sinner-Moutet all'Atp Miami, dove vedere in tv e streaming

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Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Miami. Il numero due al mondo affronta al terzo turno il francese Corentin Moutet (numero 33 del ranking Atp). Si gioca lunedì 23 marzo, con orario da definire, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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C'è Corentin Moutet sul percorso di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Dopo il debutto senza problemi contro Dzumhur, che ha permesso a Jannik di diventare il primo giocatore da quando esistono i Masters 1000 a vincere 12 partite consecutive a questo livello senza perdere un set, il numero due al mondo si prepara ad affrontare il francese al terzo turno. Moutet, numero 33 del ranking Atp e testa di serie numero 30 al Miami Open, è reduce dalla vittoria contro il ceco Machac per 6-0, 1-6, 6-4 e da un avvio di stagione non semplice: escluso il Challenger di Phoenix (in cui ha raggiunto la semifinale come numero 1 del seeding), negli altri tornei giocati il francese non si è spinto oltre il terzo turno (l'ultimo agli Australian Open contro Alcaraz). Il match tra Sinner e Moutet è in programma lunedì 23 marzo, con orario da definire, e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

I precedenti

Tra Sinner e Moutet sarà la seconda sfida a livello Atp. L'unico precedente risale agli ottavi di finale del Roland Garros nel 2024, quando Jannik vinse una partita non facile in rimonta in quattro set per 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 in due ore e 45 minuti.

  • 2024 - Roland Garros (ROF16): Sinner b. Moutet 2-6, 6-3, 6-2, 6-1

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