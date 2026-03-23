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Atp Miami, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Proseguono i match del terzo turno al Masters 1000 di Miami dopo la clamorosa eliminazione di Alcaraz. Torna in campo Sinner non prima di mezzanotte, impegnato contro Moutet. Protagonisti anche Medvedev e Zverev contro l'argentino Cerundolo e il croato Cilic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Nuova giornata di tennis da vivere al Masters 1000 di Miami in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Prima di tutto, è il giorno del terzo turno di Jannik Sinner, chiamato ad affrontare per la seconda volta in carriera il francese Corentin Moutet. In campo anche il finalista di Indian Wells Medvedev, contro l'argentino Cerundolo, e Zverev, opposto all'esperto Cilic. 

I match degli italiani di oggi

  • [2] SINNER (Ita) vs [24] Moutet (Fra) - Non prima di mezzanotte

Il programma di oggi sui canali di Sky Sport e su NOW

  • Sky Sport Tennis diretta dalle 16    
  • Sky Sport Uno diretta dalle 16
  • Sky Sport Arena diretta dalle 16

Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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