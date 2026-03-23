Proseguono i match del terzo turno al Masters 1000 di Miami dopo la clamorosa eliminazione di Alcaraz. Torna in campo Sinner non prima di mezzanotte, impegnato contro Moutet. Protagonisti anche Medvedev e Zverev contro l'argentino Cerundolo e il croato Cilic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova giornata di tennis da vivere al Masters 1000 di Miami in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Prima di tutto, è il giorno del terzo turno di Jannik Sinner, chiamato ad affrontare per la seconda volta in carriera il francese Corentin Moutet. In campo anche il finalista di Indian Wells Medvedev, contro l'argentino Cerundolo, e Zverev, opposto all'esperto Cilic.
I match degli italiani di oggi
- [2] SINNER (Ita) vs [24] Moutet (Fra) - Non prima di mezzanotte
Il programma di oggi sui canali di Sky Sport e su NOW
- Sky Sport Tennis diretta dalle 16
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