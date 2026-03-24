Ventisei set vinti consecutivamente nei Masters 1000. Un dato impressionante che rappresenta un nuovo record per Jannik Sinner . Grazie al successo su Corentin Moutet nel 3° turno del Miami Open, infatti, l'azzurro ha vinto la tredicesima partita consecutiva nei Masters 1000 senza perdere set. In totale 26 parziali di fila conquistati da Sinner, diventato il giocatore con più set vinti consecutivamente in tornei di questa categoria . Un record che apparteneva a Novak Djokovic, adesso "fermo" a quota 24. E Jannik può ancora allungare questa striscia, già dall'ottavo di finale contro Alex Michelsen. Una serie aperta lo scorso ottobre a Parigi contro Zizou Bergs, proseguita per Indian Wells e adesso attiva a Miami.

Sinner terzo all-time per % di match vinti nei 1000

C'è poi un altro dato che dimostra il grandissimo rendimento di Sinner in tornei di questo livello. L'azzurro ha un bilancio di 102 vittorie e 29 sconfitte nei Masters 1000, con il 77,9% di successi. Jannik è il terzo all-time per percentuale di match vinti nei Masters 1000 (minimo di 20 match giocati), ex aequo con Roger Federer e dietro soltanto a Rafael Nadal e Novak Djokovic.