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Sinner-Michelsen all'Atp Miami, dove vedere in tv e streaming

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C'è Alex Michelsen sul cammino di Jannik Sinner al Miami Open. L'azzurro sfiderà lo statunitense nell'ottavo di finale in programma martedì alle 21 all'Hard Rock Stadium, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Martedì dedicato agli ottavi di finale al Miami Open con Jannik Sinner che sarà protagonista all'Hard Rock Stadium contro lo statunitense Alex Michelsen, n. 40 della classifica mondiale. Il match, in programma non prima delle 21, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Jannik si presenta a questa sfida dopo le nette affermazioni su Dzumhur e Moutet: 26 set consecutivi vinti a livello Masters 1000, la striscia (aperta lo scorso anno Parigi) più lunga di sempre di parziali conquistati di fila in tornei di questo livello. Michelsen arriva dalla vittoria in tre set sul cileno Tabilo (dopo 2 ore di gioco), mentre nei turni precedenti aveva eliminato prima Mattia Bellucci e poi il n. 23 del seeding Cameron Norrie.

Sinner-Michelsen, i precedenti

Sinner e Michelsen torneranno a sfidarsi un anno e mezzo dopo volta. Era lo US Open 2024 e Jannik, al secondo turno, vinse il match concedendo appena sei game. Stesso esito anche nel primo confronto giocato nella stessa estate a Cincinnati, concluso con lo score di 6-4, 7-5

  • 2024 - Cincinnati (R32): Sinner b. Michelsen 6-4, 7-5
  • 2024 - US Open (R64): Sinner b. Michelsen 6-4, 6-0, 6-2

Approfondimento

Il tabellone di Sinner al Miami Open

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