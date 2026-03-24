Martedì dedicato agli ottavi di finale al Miami Open con Jannik Sinner che sarà protagonista all'Hard Rock Stadium contro lo statunitense Alex Michelsen, n. 40 della classifica mondiale. Il match, in programma non prima delle 21, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Jannik si presenta a questa sfida dopo le nette affermazioni su Dzumhur e Moutet: 26 set consecutivi vinti a livello Masters 1000, la striscia (aperta lo scorso anno Parigi) più lunga di sempre di parziali conquistati di fila in tornei di questo livello. Michelsen arriva dalla vittoria in tre set sul cileno Tabilo (dopo 2 ore di gioco), mentre nei turni precedenti aveva eliminato prima Mattia Bellucci e poi il n. 23 del seeding Cameron Norrie.