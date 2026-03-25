Sinner-Tiafoe, il quarto LIVE giovedì su Sky Sport

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner-Tiafoe all'Atp Miami, dove vedere in tv e streaming

ATP MIAMI

C'è Frances Tiafoe sul cammino di Jannik Sinner al Miami Open. L'azzurro sfiderà lo statunitense nel quarto di finale in programma giovedì ore 18 all'Hard Rock Stadium, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e su NOW

RISULTATI LIVE: UOMINI - DONNE

Sarà un giovedì dedicato ai quarti di finale della parte bassa del tabellone al Miami Open con Jannik Sinner che sarà protagonista all'Hard Rock Stadium contro lo statunitense Frances Tiafoe, n. 20 della classifica mondiale. Il match, in programma alle ore 18, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Jannik si presenta a questa sfida dopo le affermazioni su Dzumhur, Moutet e Michelsen: 28 set consecutivi vinti a livello Masters 1000, la striscia (aperta lo scorso anno Parigi) più lunga di sempre di parziali conquistati di fila in tornei di questo livello. L'americano , che aveva salvato match-point al campione uscente Mensik, è reduce dal successo sofferto contro il francese Terence Atmane, battuto 6-4, 1-6, 6-4. 

Sinner-Tiafoe, i precedenti

  • 2019 - Anversa (QF): Sinner b. Tiafoe 6-4, 3-6, 6-3
  • 2019 - Next Gen ATP Finals (gruppo): Sinner b. Tiafoe 3-4 (4), 4-2, 4-2, 4-2
  • 2021 - Vienna (SF): Tiafoe b. Sinner 3-6, 7-5, 6-2
  • 2023 - Vienna (QF): Sinner b. Tiafoe 6-3, 6-4
  • 2024 - Cincinnati (F): Sinner b. Tiafoe 7-6, 6-2

Approfondimento

Sinner-Tiafoe giovedì alle 18: il tabellone

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Errani e Paolini in semifinale nel doppio

miami open

Errani/Paolini in semifinale di doppio a Miami grazie al netto successo (6-3, 6-1) su...

Sinner-Tiafoe, il quarto LIVE giovedì su Sky Sport

ATP MIAMI

C'è Frances Tiafoe sul cammino di Jannik Sinner al Miami Open. L'azzurro sfiderà lo statunitense...

Sinner e Alcaraz si alleneranno al Bernabeu

Tennis

Da Mbappé e Vinicius, ai fuoriclasse della… racchetta. Dal 23 al 30 aprile 2026, lo stadio...

Doppi azzurri e non solo: il programma oggi su Sky

miami open

Si entra nella fase decisiva del Miami Open, con i primi due quarti di finale del torneo maschile...

Zverev ai quarti, eliminati Korda e Fritz

atp miami

Dopo l'impresa con Alcaraz, Korda viene eliminato agli ottavi da un altro giocatore spagnolo,...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS