Sinner-Tiafoe, il quarto LIVE giovedì su Sky Sport

Sarà un giovedì dedicato ai quarti di finale della parte bassa del tabellone al Miami Open con Jannik Sinner che sarà protagonista all'Hard Rock Stadium contro lo statunitense Frances Tiafoe, n. 20 della classifica mondiale. Il match, in programma alle ore 18, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Jannik si presenta a questa sfida dopo le affermazioni su Dzumhur, Moutet e Michelsen: 28 set consecutivi vinti a livello Masters 1000, la striscia (aperta lo scorso anno Parigi) più lunga di sempre di parziali conquistati di fila in tornei di questo livello. L'americano , che aveva salvato match-point al campione uscente Mensik, è reduce dal successo sofferto contro il francese Terence Atmane, battuto 6-4, 1-6, 6-4.