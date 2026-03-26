Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Alcaraz al Premier Padel Miami P1: "Io e Sinner contro Tapia e Coello? Vinceremmo"

Tennis
FOTO: @premierpadel e @padelfip - Instagram

Tappa al Premier Padel Miami P1 per Carlos Alcaraz dopo la sconfitta al terzo turno del Masters 1000 di Miami contro Korda. Lo spagnolo ha salutato i numeri 1 Tapia e Coello e scherzato su un possibile match, in coppia con Sinner, contro di loro a padel: "Vinceremmo noi, senza dubbio"

MIAMI OPEN, RISULTATI LIVE: UOMINI - DONNE

Giornata speciale per Carlos Alcaraz. Dopo l'eliminazione contro Sebastian Korda al terzo turno del Masters 1000 di Miami, il numero 1 al mondo è rimasto in Florida per godersi lo spettacolo del padel. Presente per la precisione al Premier Padel Miami P1, Alcaraz è stato accolto dal presidente della FIP Luigi Carraro, dal Ceo di Premier Padel David Serrahima e da Fernando Belasteguin, leggenda del padel (si è ritirato nel 2024) e direttore del Miami P1. 

La battuta di Alcaraz: "Con Sinner vincerei a padel"

Dopo aver incontrato i numeri 1 al mondo Agustin Tapia e Arturo Coello, oltre a Mike Yanguas e Franco Stupaczuk, Alcaraz ha preso posto in prima fila nella tribuna vip insieme al presidente Carraro. "Ultimamente mi sto dedicando anche al padel", ha raccontato Carlitos che poi, scherzando, ha detto: "Io e Sinner contro Coello e Tapia a padel? Vinceremmo, senza dubbio".

Leggi anche

Sinner e Alcaraz si alleneranno al Bernabeu

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Tiafoe, il quarto LIVE giovedì su Sky Sport

ATP MIAMI

C'è Frances Tiafoe sul cammino di Jannik Sinner al Miami Open. L'azzurro sfiderà lo statunitense...

Alcaraz: "In coppia con Sinner vincerei a padel"

Tennis

Tappa al Premier Padel Miami P1 per Carlos Alcaraz dopo la sconfitta al terzo turno del Masters...

Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

MIAMI OPEN

Jannik Sinner aprirà giovedì il programma all'Hard Rock Stadium nel quarto di finale contro...

Bolelli/Vavassori in semifinale nel doppio

miami open

Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono al match tiebreak il duo Harrison/Skupski e conquistano...

Fils in semifinale: sfiderà Lehecka

miami open

Arthur Fils vince una partita pazzesca contro Tommy Paul e conquista la semifinale del Masters...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS