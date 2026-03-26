Tappa al Premier Padel Miami P1 per Carlos Alcaraz dopo la sconfitta al terzo turno del Masters 1000 di Miami contro Korda. Lo spagnolo ha salutato i numeri 1 Tapia e Coello e scherzato su un possibile match, in coppia con Sinner, contro di loro a padel: "Vinceremmo noi, senza dubbio"

Giornata speciale per Carlos Alcaraz . Dopo l'eliminazione contro Sebastian Korda al terzo turno del Masters 1000 di Miami, il numero 1 al mondo è rimasto in Florida per godersi lo spettacolo del padel. Presente per la precisione al Premier Padel Miami P1, Alcaraz è stato accolto dal presidente della FIP Luigi Carraro , dal Ceo di Premier Padel David Serrahima e da Fernando Belasteguin , leggenda del padel (si è ritirato nel 2024) e direttore del Miami P1.

La battuta di Alcaraz: "Con Sinner vincerei a padel"

Dopo aver incontrato i numeri 1 al mondo Agustin Tapia e Arturo Coello, oltre a Mike Yanguas e Franco Stupaczuk, Alcaraz ha preso posto in prima fila nella tribuna vip insieme al presidente Carraro. "Ultimamente mi sto dedicando anche al padel", ha raccontato Carlitos che poi, scherzando, ha detto: "Io e Sinner contro Coello e Tapia a padel? Vinceremmo, senza dubbio".