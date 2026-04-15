Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva

Flavio Cobolli conquista i quarti di finale all' Atp 500 di Monaco di Baviera . Il romano ha superato al secondo turno il belga Zizou Bergs , numero 40 del mondo, con un netto 6-2, 6-3 in un’ora 13 minuti di gioco. Una grande prova del tennista romano che ha ritrovato di fronte Bergs sei mesi dopo l'epica vittoria in semifinale di Coppa Davis, dopo oltre 3 ore di gioco e sette match point annullati. Questa volta, però, il match è stato decisamente più lineare e semplice: Cobolli ha saputo sfruttare una giornata complicata dell’avversario, autore di 28 errori gratuiti (di cui 18 con il dritto). La sua è stata una prova solida e concreta , impreziosita da un eccellente rendimento al servizio, con l’88% di punti vinti con la prima. Con questo successo, Cobolli raggiunge il 15° quarto di finale della sua carriera nel circuito maggiore.

Cobolli: "Alzato il livello dopo il primo turno"

"Quando vinci il primo turno senza giocare bene, hai l’occasione di fare meglio il giorno dopo - ha detto Cobolli dopo il match - Non è stata una partita semplice. Prima di scendere in campo ho parlato molto con il team: quest’anno ho perso diverse partite perché, dopo il primo turno, il mio tennis e la mia concentrazione non erano al massimo. Era importante restare uniti durante il match, e credo che il mio gioco sia migliorato rispetto a ieri. Dobbiamo continuare su questa strada: ora penso ai quarti. È un buon risultato e mi piace giocare davanti al pubblico tedesco. Qui non è facile, perché la palla rimbalza molto ed è difficile controllarla. Volevo giocare una risposta più pesante del suo servizio: sono aspetti su cui lavoriamo tanto e penso di aver fatto un buon lavoro".