Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva

Atp Monaco di Baviera, i risultati degli italiani: Cobolli ai quarti, fuori Darderiatp monaco
Flavio Cobolli ai quarti all'Atp 500 di Monaco di Baviera grazie alla vittoria su Zizou Bergs con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 13 minuti. Una prova solida e concreta del romano che affronterà il ceco Kopriva, reduce dal successo in rimonta su Darderi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Flavio Cobolli conquista i quarti di finale all'Atp 500 di Monaco di Baviera. Il romano ha superato al secondo turno il belga Zizou Bergs, numero 40 del mondo, con un netto 6-2, 6-3 in un’ora 13 minuti di gioco. Una grande prova del tennista romano che ha ritrovato di fronte Bergs sei mesi dopo l'epica vittoria in semifinale di Coppa Davis, dopo oltre 3 ore di gioco e sette match point annullati. Questa volta, però, il match è stato decisamente più lineare e semplice: Cobolli ha saputo sfruttare una giornata complicata dell’avversario, autore di 28 errori gratuiti (di cui 18 con il dritto). La sua è stata una prova solida e concreta, impreziosita da un eccellente rendimento al servizio, con l’88% di punti vinti con la prima. Con questo successo, Cobolli raggiunge il 15° quarto di finale della sua carriera nel circuito maggiore.
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Cobolli: "Alzato il livello dopo il primo turno"
"Quando vinci il primo turno senza giocare bene, hai l’occasione di fare meglio il giorno dopo - ha detto Cobolli dopo il match - Non è stata una partita semplice. Prima di scendere in campo ho parlato molto con il team: quest’anno ho perso diverse partite perché, dopo il primo turno, il mio tennis e la mia concentrazione non erano al massimo. Era importante restare uniti durante il match, e credo che il mio gioco sia migliorato rispetto a ieri. Dobbiamo continuare su questa strada: ora penso ai quarti. È un buon risultato e mi piace giocare davanti al pubblico tedesco. Qui non è facile, perché la palla rimbalza molto ed è difficile controllarla. Volevo giocare una risposta più pesante del suo servizio: sono aspetti su cui lavoriamo tanto e penso di aver fatto un buon lavoro".
Ai quarti con Kopriva: fuori Darderi
Per Cobolli non ci sarà il derby con Luciano Darderi, eliminato dal ceco Vit Kopriva, numero 77 del mondo, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1 in poco più di due ore di gioco. Un risultato che lascia più di qualche rimpianto all’italo-argentino, protagonista di una partita dai due volti. Darderi, infatti, era avanti di un set e di un break, ma da quel momento ha progressivamente perso il controllo dell’incontro. Dopo aver ceduto il secondo parziale, l’azzurro è uscito definitivamente dalla partita nel terzo set, dominato da Kopriva. Il ceco affronterà ora Cobolli per la prima volta nel circuito maggiore.