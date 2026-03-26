Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

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Atp Miami, il programma di oggi: partite e orari

MIAMI OPEN

Jannik Sinner aprirà giovedì il programma all'Hard Rock Stadium nel quarto di finale contro Frances Tiafoe. In sessione serale c'è Zverev-Cerundolo, in programma anche le semifinali del torneo femminile. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Il Miami Open entra nelle fasi decisive, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un giovedì all'Hard Rock Stadium che verrà aperto alle 18 (orario italiano) da Jannik Sinner, impegnato nel quarto di finale contro lo statunitense Frances Tiafoe, n. 20 al mondo. Chi vince affronterà in semifinale uno tra Francisco Cerundolo e Sascha Zverev che, successivamente, apriranno la sessione serale. Sarà una giornata dedicata anche alle semifinali femminili con Gauff-Muchova non prima delle 20 e Sabalenka-Rybakina nell'ultimo incontro in programma. 

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Miami Open, il programma di giovedì su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17.30 - Studio Tennis
  • ore 18 - Tiafoe (Usa) vs SINNER (Ita)
  • dalle 24 - Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17.30 - Studio Tennis
  • ore 18 - Tiafoe (Usa) vs SINNER (Ita)
  • non prima delle 20 - Gauff (Usa) vs Muchova (Cze)
  • non prima delle 24 - Cerundolo (Arg) vs Zverev (Ger)
  • non prima dell'1.30 - Sabalenka vs Rybakina (Kaz)

Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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