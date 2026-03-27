Atp Miami, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori brillano al Miami Open. Gli azzurri hanno raggiunto la prima finale Masters 1000 di coppia battendo in semifinale l'olandese Arends e l'australiano Smith con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 23 minuti. Un'ottima prova di Bole e Wave che hanno concesso poco o nulla agli avversari, in due set indirizzati nelle fasi centrali . Il primo si risolve con una serie di break-controbreak-break tra il quarto e il sesto gioco, mentre nel secondo set basta il break decisivo per gli azzurri nel quinto game. Per Vavassori sarà la prima finale Masters 1000 in carriera in doppio, mentre per Simone Bolelli si tratta della quarta. Entrambi andranno a caccia del primo titolo in tornei di questa categoria. Gli azzurri torneranno in campo sabato alle 17.30, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, per la finale contro Heliovaara/Patten , n. 4 del seeding, che nell'altra semifinale hanno eliminato in due set i n. 1 al mondo Granollers/Zeballos.

Bolelli/Vavassori: "L'energia che abbiamo insieme paga"

Soddisfatti e sorridenti gli azzurri dopo la vittoria su Arends/Smith. "È una grandissima soddisfazione, l'obiettivo è sempre quello di giocare le finali dei grandi tornei - spiega Vavassori a Sky Sport - La finale di un Masters 1000 ci era sfuggita finora, pero siamo sempre rimasti positivi e penso che quest'anno abbiamo fatto un grande lavoro, ci siamo messi in discussione e aggiunto delle cose. L'energia che abbiamo insieme paga". Bolelli, invece, ha analizzato il cammino fatto in Florida, non senza iniside come la difficile vittoria all'esordio su Arneodo/Ram: "Mi sono sempre allenato e cercare di fare il mio meglio. Con Wave mi sto divertendo, mi sta dando l'occasione di continuare. Siamo sopravvissuti a un primo turno rocambolesco, con due match point annullati, potevamo essere a casa da un po' invece ci giocheremo una finale. Siamo consapevoli di poter vincere o perdere, giocheremo contro una grande coppia".