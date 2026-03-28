Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami

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Errani e Paolini in finale al Wta Miami: Mertens e Zhang si ritirano

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Prima finale del 2026 per Sara Errani e Jasmine Paolini che accedono all'ultimo atto al Miami Open a seguito del ritiro della belga Mertens (in coppia con Zhang) per via di un problema fisico. Errani e Paolini sfideranno domenica per il titolo il duo Siniakova/Townsend

GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-ZVEREV

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale al Wta 1000 di Miami. La coppia azzurra ha approfittato del ritiro dopo solo tre game del duo Mertens/Zhang per via di un problema al petto accusato dalla belga. Il match si è chiuso sul punteggio di 2-1 per Errani e Paolini che, dopo aver strappato la battuta alle avversarie nel secondo game, avevano appena subito il controbreak. Le azzurre avanzano così all'ultimo atto a Miami: sfideranno nella giornata di domenica Siniakova/Townsend nella loro prima finale stagionale. Con questo risultato, l'Italia sarà protagonista in tre finali al Miami Open considerando anche Sinner (in finale nel singolare maschile) e Bolelli/Vavassori (in finale nel doppio maschile).

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