Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale al Wta 1000 di Miami. La coppia azzurra ha approfittato del ritiro dopo solo tre game del duo Mertens/Zhang per via di un problema al petto accusato dalla belga. Il match si è chiuso sul punteggio di 2-1 per Errani e Paolini che, dopo aver strappato la battuta alle avversarie nel secondo game, avevano appena subito il controbreak. Le azzurre avanzano così all'ultimo atto a Miami: sfideranno nella giornata di domenica Siniakova/Townsend nella loro prima finale stagionale. Con questo risultato, l'Italia sarà protagonista in tre finali al Miami Open considerando anche Sinner (in finale nel singolare maschile) e Bolelli/Vavassori (in finale nel doppio maschile).

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