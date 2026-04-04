La pioggia si è presa la scena nella semifinale dell’Atp 250 di Houston tra Tommy Paul e Frances Tiafoe. La partita è stata interrotta a metà del secondo set a causa di un violento acquazzone che, in pochi minuti, ha allagato il campo centrale del River Oaks Country Club. Un imprevisto che ha portato a una sospensione di circa un’ora e mezza, durante la quale gli addetti sono stati impegnati nel ripristino completo della superficie di gioco. Di seguito la fotosequenza dell'accaduto

IL VIDEO DELL'ACCADUTO