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Bomba d'acqua all'Atp Houston: campo allagato e Paul-Tiafoe sospesa per 90 minuti

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La pioggia si è presa la scena nella semifinale dell’Atp 250 di Houston tra Tommy Paul e Frances Tiafoe. La partita è stata interrotta a metà del secondo set a causa di un violento acquazzone che, in pochi minuti, ha allagato il campo centrale del River Oaks Country Club. Un imprevisto che ha portato a una sospensione di circa un’ora e mezza, durante la quale gli addetti sono stati impegnati nel ripristino completo della superficie di gioco. Di seguito la fotosequenza dell'accaduto

IL VIDEO DELL'ACCADUTO

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