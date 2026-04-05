Pasqua a Monte-Carlo, il programma LIVE su Sky

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Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orari

atp monte-carlo

Si alza il sipario sul Masters 1000 di Monte-Carlo con Jannik Sinner che ha aperto il programma sul campo Ranieri III, vincendo nel doppio insieme a Zizou Bergs contro Machac e Ruud. Più tardi conoscerà il nome del suo primo avversario in sibgolare (il vincente del derby francese Kouamé-Humbert). Giornata di finali, invece, a  Bucarest, Marrakech, Houston, Charleston e Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA - SINNER/BERGS, IL DOPPIO LIVE

Nel giorno di Pasqua si alza il sipario sul Masters 1000 di Monte-Carlo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Jannik Sinner subito protagonista sul campo Ranieri III, nel doppio vinto in coppia con Zizou Bergs. Per l'azzurro un  buon allenamento di due set contro Tomas Machac e Casper Ruud per ritrovare il feeling con la terra rossa dopo il Sunshine Double. Sinner conoscerà oggi anche il primo avversario in singolare che uscirà dal derby francese tra Moise Kouamé e Ugo Humbert. Sarà giornata di finali, invece, nei cinque tornei Atp e Wta disputati in settimana. A Bucarest e Marrakech sarà doppia sfida Argentina-Spagna con Navone-Merida e Trungelliti-Jodar: due tornei che incoroneranno campioni Atp inediti.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11 - Atp Monte-Carlo: Bergs/SINNER vs Machac/Ruud
  • non prima delle 13.30 - Atp Monte-Carlo: Norrie (Gbr) v s Kecmanovic (Srb)
  • a seguire - Atp Monte-Carlo: Monfils (Fra) vs Griekspoor (Ned)
  • a seguire - Atp Monte-Carlo: Kouamé (Fra) vs Humbert (Fra)
  • ore 21.30 - Atp Houston: Burruchaga (Arg) vs Paul (Usa)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 13 - Atp Bucarest: Navone (Arg) vs Merida (Esp)
  • ore 16 - Atp Marrakech: Trungelliti (Arg) vs Jodar (Esp)
  • ore 19 - Wta Charleston: Pegula (Usa) vs Starodubtseva (Ukr)

SKY SPORT 252

  • ore 19 - Wta Bogotà: Bouzkova (Cze) vs Udvardy (Hun)

Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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