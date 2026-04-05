Pasqua a Monte-Carlo, il programma LIVE su Sky

Si alza il sipario sul Masters 1000 di Monte-Carlo con Jannik Sinner che ha aperto il programma sul campo Ranieri III, vincendo nel doppio insieme a Zizou Bergs contro Machac e Ruud. Più tardi conoscerà il nome del suo primo avversario in sibgolare (il vincente del derby francese Kouamé-Humbert). Giornata di finali, invece, a Bucarest, Marrakech, Houston, Charleston e Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nel giorno di Pasqua si alza il sipario sul Masters 1000 di Monte-Carlo , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Jannik Sinner subito protagonista sul campo Ranieri III, nel doppio vinto in coppia con Zizou Bergs . Per l'azzurro un buon allenamento di due set contro Tomas Machac e Casper Ruud per ritrovare il feeling con la terra rossa dopo il Sunshine Double. Sinner conoscerà oggi anche il primo avversario in singolare che uscirà dal derby francese tra Moise Kouamé e Ugo Humbert . Sarà giornata di finali, invece, nei cinque tornei Atp e Wta disputati in settimana. A Bucarest e Marrakech sarà doppia sfida Argentina-Spagna con Navone-Merida e Trungelliti-Jodar: due tornei che incoroneranno campioni Atp inediti.

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