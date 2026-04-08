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Berrettini-Fonseca all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming

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Sfida suggestiva all'orizzonte per Matteo Berrettini che negli ottavi di Monte-Carlo affronterà Joao Fonseca, un anno e mezzo dopo il precedente in Coppa Davis. Appuntamento oggi alle 11 sul Campo dei Principi, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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È Joao Fonseca il prossimo avversario di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Monte-Carlo. Agli ottavi dopo il doppio bagel inflitto a Daniil Medvedev, l'azzurro (che finora non ha perso game nel torneo) ritroverà il talento brasiliano, oggi n. 40 della classifica mondiale. Il match è in programma oggi (giovedì 9 aprile) alle 11 sul Campo dei Principi, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Quel precedente in Coppa Davis

Tra Berrettini e Fonseca c'è un solo precedente che risale all'11 settembre 2024. A Bologna, nel confronto del round robin di Coppa Davis tra Italia e Brasile, Matteo vinse con il punteggio di 6-1, 7-6 in un'ora e 23 minuti. "Mi era mancato tutto questo" disse Berrettini, quel giorno al rientro in Davis dopo due anni di assenza. Da allora sono cambiate molte cose, soprattutto per Fonseca, che è cresciuto in modo esponenziale sia in classifica - passando dal numero 158 al numero 40 del ranking Atp - sia nel suo bagaglio tecnico.

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