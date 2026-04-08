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Sinner-Machac all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming

atp monte-carlo

Due mesi dopo Doha, Jannik Sinner ritrova Tomas Machac: in palio un posto nei quarti di finale a Monte-Carlo. Il match è in programma, oggi giovedì 9 aprile, come secondo dalle 11 sul Campo Ranieri III, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TABELLONE SINNER

Da Doha a Monte-Carlo. Due mesi dopo l'ultima volta, Jannik Sinner ritrova Tomas Machac sul suo cammino. Stavolta c'è in palio un posto nei quarti di finale del Masters 1000 del Principato. Il match è in programma oggi, secondo incontro dalle 11 sul Campo Ranieri III, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

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Sinner-Machac, i precedenti

Era il 16 febbraio quando Sinner e Machac si sono affrontati sul cemento di Doha, nel match di primo turno. Allora vinse Jannik in poco più di un'ora, concedendo appena cinque game al tennista ceco, n. 53 al mondo. Ci sono tre precedenti tra i due giocatori, tutti vinti da Sinner senza lasciare set per strada. Di seguito tutti i confronti:

  • 2026 - Doha (R32): Sinner b. Machac 6-1, 6-4
  • 2024 - Shanghai (SF): Sinner b. Machac 6-4, 7-5
  • 2024 - Miami (QF): Sinner b. Machac 6-4, 6-2

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