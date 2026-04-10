Ora Zverev, poi Alcaraz: i quarti LIVE su Sky

Si entra nelle fasi decisive al Masters 1000 di Monte-Carlo, dove oggi sono in programma i quarti di finale. Ora in campo sul Centrale Zverev-Fonseca, ma gli occhi sono puntati sulla sfida tra Sinner e Auger-Aliassime. Segue il match che vedrà in campo il n°1 del mondo e campione in carica Alcaraz contro Bublik. Tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Venerdì dedicato ai quarti di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Occhi puntati su Jannik Sinner , che affronta il canadese Felix Auger-Aliassime per un posto in semifinale nel Principato. Sono 6 i precedenti, con l'azzurro avanti 4-2 e vincente negli ultimi quattro match. Partita che si giocherà al termine di Zverev-Fonseca , con il brasiliano a caccia della sua prima semifinale in un 1000. Come terzo match di giornata ci sarà un succoso Alcaraz-Bublik , che si affrontano per la prima volta in carriera, chiude il programma De Minaur contro l'idolo di casa Vacherot .

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