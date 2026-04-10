Ora Zverev, poi Alcaraz: i quarti LIVE su Sky

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Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orari

atp monte-carlo

Si entra nelle fasi decisive al Masters 1000 di Monte-Carlo, dove oggi sono in programma i quarti di finale. Ora in campo sul Centrale Zverev-Fonseca, ma gli occhi sono puntati sulla sfida tra Sinner e Auger-Aliassime. Segue il match che vedrà in campo il n°1 del mondo e campione in carica Alcaraz contro Bublik. Tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LIVE: ZVEREV-FONSECA - SINNER-AUGER ALIASSIME

Venerdì dedicato ai quarti di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhi puntati su Jannik Sinner, che affronta il canadese Felix Auger-Aliassime per un posto in semifinale nel Principato. Sono 6 i precedenti, con l'azzurro avanti 4-2 e vincente negli ultimi quattro match. Partita che si giocherà al termine di Zverev-Fonseca, con il brasiliano a caccia della sua prima semifinale in un 1000. Come terzo match di giornata ci sarà un succoso Alcaraz-Bublik, che si affrontano per la prima volta in carriera, chiude il programma De Minaur contro l'idolo di casa Vacherot

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11: Zverev-Fonseca
  • a seguire: SINNER - Auger-Aliassime
  • a seguire: Alcaraz-Bublik
  • a seguire: De Minaur-Vacherot

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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