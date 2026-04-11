Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orariatp monte-carlo
Giornata dedicata alle semifinali al Masters 1000 di Monte-Carlo. Alle 13.30 c'è Jannik Sinner contro Sascha Zverev, poi spazio a Carlos Alcaraz contro Valentin Vacherot. In programma anche le semifinali del Challenger di Monza e del Wta 500 di Linz. Tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Sabato dedicato alle semifinali al Masters 1000 di Monte-Carlo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I riflettori saranno puntati su Jannik Sinner, a caccia della prima finale in carriera nel Principato. Come negli ultimi tre Masters 1000 (Parigi, Indian Wells e Miami), l'avversario in semifinale sarà Sascha Zverev. L'azzurro e il tedesco scenderanno in campo alle 13.30, poi toccherà al n. 1 al mondo Carlos Alcaraz contro l'idolo di casa, Valentin Vacherot. Spazio anche alle semifinali del Challenger di Monza e del Wta 500 di Linz.
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Tutti i precedenti tra Sinner e Zverev
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13.30: Zverev (Ger) vs SINNER (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: Simulcast Sky Sport Max
- ore 13: Studio Tennis
- ore 13.30: Zverev (Ger) vs SINNER (Ita)
- non prima delle 15.30: Alcaraz (Esp) vs Vacherot (Mon)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 11 - Challenger Monza: Collignon (Bel) vs Landaluce (Esp)
- a seguire - Challenger Monza: BELLUCCI (Ita) vs Prizmic (Cro)
SKY SPORT 257
- ore 15.30 - Wta Linz: Andreeva vs Ruse (Rou)
- non prima delle 17.30 - Wta Linz: Potapova (Aut) vs Vekic (Cro)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.