Sabato dedicato alle semifinali al Masters 1000 di Monte-Carlo , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . I riflettori saranno puntati su Jannik Sinner , a caccia della prima finale in carriera nel Principato. Come negli ultimi tre Masters 1000 (Parigi, Indian Wells e Miami), l'avversario in semifinale sarà Sascha Zverev . L'azzurro e il tedesco scenderanno in campo alle 13.30, poi toccherà al n. 1 al mondo Carlos Alcaraz contro l'idolo di casa, Valentin Vacherot . Spazio anche alle semifinali del Challenger di Monza e del Wta 500 di Linz.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.