Sinner-Alcaraz, le foto e gli ospiti vip della finale dell'Atp Monte-Carlo
A Monte-Carlo è andata in scena la prima finale del 2026 targata Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A trionfare è stato l'azzurro in due set. Con questo successo, oltre al titolo nel Principato Jannik si prende anche il numero 1 del ranking Atp. Per tutti i clienti di Sky Insider, lunedì un’edizione speciale di Circoletto Rosso, la newsletter esclusiva di Sky Sport dedicata al tennis, per celebrare il ritorno di Jannik Sinner in vetta al Ranking Atp. Per riceverla metti una spunta verde QUI
- Immancabile la Famiglia Reale di Monaco, presente per assistere alla finale
- Presente nel box di Sinner anche Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari Endurance
- Armand Duplantis, astista svedese campione olimpico e del mondo
- Charles Leclerc, pilota Ferrari in Formula 1
- George Russell, pilota Mercedes in Formula 1
- Come da tradizione, la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo è preceduta dall'inno monegasco
- Sinner e Alcaraz sono stati accompagnati dalle rispettive bandiere nazionali per la cerimonia d'apertura della finale.
- Prima dell'inizio, la consueta foto di rito tra Sinner e Alcaraz a rete. Poi il riscaldamento.
- Dopo aver tenuto il servizio in apertura, Alcaraz è il primo a conquistare il break e lo fa nel primo turno di servizio di Sinner.
- Jannik rientra subito nel set e strappa l'immediato controbreak. L'azzurro sale sul 15-40 e chiude alla seconda chance di riportare la sfida on serve.
- Nel corso della partita è Sinner ad avere più chance di break: una nel quinto e l'altra nel nono game, sempre annullate da Alcaraz. Si va al tiebreak per decidere il primo set.
- Nel corso del tiebreak, sotto 5-2, Alcaraz si rivolge al suo box spiegando la vera differenza tra lui e Sinner: "Lui (Sinner, ndr) ha messo soltanto prime di servizio, mentre io no".
- Al tiebreak, Sinner spreca una chance di set point al servizio, poi la chiude grazie al doppio fallo commesso da Alcaraz sul secondo set point per l'azzurro. Primo parziale conquistato da Jannik col punteggio di 7-6 in un'ora e 14 minuti.
- L'inizio di secondo set, dopo aver vinto il primo al tiebreak, non è per niente facile per Sinner. L'azzurro annulla infatti due palle break andando sotto 15-40, poi infila quattro punti consecutivi.
- Scenario simile anche nel terzo game, con Alcaraz che sale 15-40 e questa volta riesce a strappare la battuta a Sinner e a prendersi il break.
- A differenza del primo set, Alcaraz riesce a confermare il break di vantaggio e lo fa al termine del quarto game, uno dei più lunghi di questa finale. Sinner va sotto 40-0, ma porta il game ai vantaggi anche se non riesce a sfruttare due palle per il possibile controbreak. Alcaraz sale 3-1.
- Dopo aver conquistato il 2-3, questa volta arriva il controbreak di Sinner! Jannik va a segno alla terza palla break, con una palla corta sbagliata dallo spagnolo dietro al servizio: 3-3.
- Sinner sembra averne decisamente di più e da fondo conquista il break! Siamo 5-3 e, soprattutto, ora Jannik si prepara a servire per il match e per tornare n. 1 al mondo
- E Sinner non sbaglia! Batte Carlos Alcaraz 7-6, 6-3 e conquista il Masters 1000 di Monte-Carlo. Da lunedì sarà il nuovo numero 1 al mondo.
- A rete subito l'abbraccio tra i due: "Cemento, erba, terra rossa... mi hai sconfitto dappertutto. Mi prenderò la rivincita", ha detto Alcaraz. "Per me è stato un grande piacere", la risposta di Jannik.
- Le parole di Sinner subito dopo il trionfo a Monte-Carlo: "Siamo arrivati qui cercando di accumulare più partite possibili per avere feedback sulla terra rossa. Oggi ci sono stati degli alti e bassi per entrambi, ma non era semplice per via del vento. Un altro risultato incredibile: tornare n. 1 è importante per me, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante su questa superficie".
- Le parole di Alcaraz: "Devo iniziare da Jannik. È impressionante quello che stai ottenendo. Nell'Era Open solo Novak Djokovic era riuscito a fare il Sunshine Double e vincere Monte-Carlo, questo dimostra quanto sia difficile. Congratulazioni per quello che fai insieme al tuo team. Sono davvero felice di vederti vincere tanti titoli davanti alla tua famiglia".
- Sinner può alzare la coppa: è lui il nuovo campione a Monte-Carlo!