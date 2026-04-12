A Monte-Carlo è andata in scena la prima finale del 2026 targata Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A trionfare è stato l'azzurro in due set. Con questo successo, oltre al titolo nel Principato Jannik si prende anche il numero 1 del ranking Atp. Per tutti i clienti di Sky Insider, lunedì un’edizione speciale di Circoletto Rosso, la newsletter esclusiva di Sky Sport dedicata al tennis, per celebrare il ritorno di Jannik Sinner in vetta al Ranking Atp. Per riceverla metti una spunta verde QUI

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