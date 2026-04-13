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Sinner, a Monte-Carlo vittoria da record: i numeri del trionfo

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Il primo grande trionfo in carriera sulla terra rossa arriva con numeri da record per Jannik Sinner. L’azzurro, grazie alla 22ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, entra nella storia diventando il secondo giocatore capace di vincere Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nello stesso anno, dopo Novak Djokovic. Si tratta solo di uno dei tanti record firmati dall’italiano dopo il successo nel Principato: ecco una panoramica completa dei suoi straordinari traguardi

SINNER-ALCARAZ: HIGHLIGHTS

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