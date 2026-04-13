Il primo grande trionfo in carriera sulla terra rossa arriva con numeri da record per Jannik Sinner. L’azzurro, grazie alla 22ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, entra nella storia diventando il secondo giocatore capace di vincere Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nello stesso anno, dopo Novak Djokovic. Si tratta solo di uno dei tanti record firmati dall’italiano dopo il successo nel Principato: ecco una panoramica completa dei suoi straordinari traguardi
- A Monte-Carlo, Sinner ha spezzato un tabù. Il trionfo nel Principato, infatti, è il primo grande titolo in carriera sulla terra rossa;
- Su questa superficie Jannik non trionfava dal 2022, dalla finale dell'Atp 250 di Umago vinta anche in quel caso contro Carlos Alcaraz. Per l'azzurro è soltanto il secondo titolo nel circuito maggiore sul rosso
- Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nello stesso anno: quello di Jannik Sinner è un tris da leggenda. L’azzurro, infatti, è diventato solo il secondo giocatore nell’Era Open a conquistare i primi tre Masters 1000 stagionali nello stesso anno, dopo Novak Djokovic, che ci riuscì nel 2015 (la miglior stagione della carriera del serbo, chiusa con tre Slam, sei Masters 1000, un ATP 500 e le ATP Finals)
- Ai tre tornei conquistati quest’anno si aggiunge anche il trionfo dello scorso novembre a Parigi: fanno quattro Masters 1000 consecutivi. L'azzurro è soltanto il terzo giocatore a riuscirci, dopo Novak Djokovic (capace dell’impresa per tre volte, l’ultima tra Shanghai 2015 e Miami 2016) e Rafael Nadal (che nel 2013 infilò Madrid, Roma, Montreal e Cincinnati)
- Sinner è diventato il sesto giocatore nella storia a vincere almeno sette Masters 1000 differenti. L'unico ad aver completato la "collezione" è Novak Djokovic, mentre a Jannik mancano in bacheca soltanto i tornei di Madrid e Roma
- Insieme a Djokovic e Sinner in questa classifica ci sono anche Roger Federer (8 Masters 1000 diversi vinti, compreso Amburgo che fino al 2009 rientrava nella categoria), Rafael Nadal (anche lui 7 con Amburgo), Andre Agassi (7) e Andy Murray (7)
- Jannik Sinner 27
- Carlos Alcaraz 26
- Novak Djokovic 24
- Daniil Medvedev 16
- Andrey Rublev 15
- Prima della finale di Monte-Carlo, sia Sinner che Alcaraz avevano ottenuto 99 vittorie in carriera contro avversari top 20. Il primo a tagliare il "traguardo" delle 100 vittorie è Sinner;
- Jannik ha un bilancio in carriera di 100 vittorie e 47 sconfitte contro avversari top 20
- Da Parigi dello scorso novembre Sinner ha vinto 22 partite consecutive a livello Masters 1000: si tratta della sesta streak di vittorie più lunga in tornei di questa categoria. Meglio sono riusciti a fare soltanto Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer
- L'ultimo ko di Sinner nei Masters 1000 risale a Shanghai contro Tallon Griekspoor, quando fu costretto al ritiro per via dei crampi
- 1) Novak Djokovic 31 (da Indian Wells 2011 a Cincinnati 2011)
- 2) Novak Djokovic 30 (da Parigi 2014 a Montreal 2015)
- 3) Roger Federer 29 (da Amburgo 2005 a Monte-Carlo 2006)
- 4) Novak Djokovic 23 (da Shanghai 2013 a Monte-Carlo 2014)
- 4) Rafael Nadal 23 (da Madrid 2013 a Shanghai 2013)
- 6) Jannik Sinner 22 (da Parigi 2025 - attiva)
- 6) Novak Djokovic 22 (da Shanghai 2015 a Monte-Carlo 2016)