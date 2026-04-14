Internazionali d'Italia a Roma: c'è anche Berrettini. Tutte le wild card
Assegnate le wild card in vista dei prossimi Internazionali d'Italia, al via da mercoledì 6 maggio al Foro Italico a Roma. Tra gli uomini spicca Matteo Berrettini, sono 7 le wild card nel tabellone femminile. Gli Internazionali d'Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 17 maggio
- MATTIA BELLUCCI* (n. 79)
- MATTEO BERRETTINI (n. 91)
- MATTEO ARNALDI (n. 105)
- LUCA NARDI (n. 140)
- FEDERICO CINÀ (n. 204)
- Lucrezia Stefanini (n. 148)
- Nuria Brancaccio (n. 152)
- Lisa Pigato (n. 154)
- Lucia Bronzetti (n. 164)
- Jennifer Ruggeri (n. 266)
- Tyra Grant (n. 300)
- Martina Trevisan (n. 563)
- Per il tabellone maschile delle qualificazioni, le wild card saranno assegnate a Giulio Zeppieri, Jacopo Vasamì e Gianluca Cadenasso. Le ultime due andranno a due giocatori dalle pre-qualificazioni.
- Per il femminile sono state scelte Giorgia Pedone, Samira De Stefano e le quattro semifinaliste delle pre-qualificazioni.