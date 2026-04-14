Assegnate le wild card in vista dei prossimi Internazionali d'Italia, al via da mercoledì 6 maggio al Foro Italico a Roma. Tra gli uomini spicca Matteo Berrettini, sono 7 le wild card nel tabellone femminile. Gli Internazionali d'Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 17 maggio

INTERNAZIONALI, ECCO LA NUOVA GRAND STAND ARENA. VIDEO