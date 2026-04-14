Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Internazionali d'Italia a Roma: c'è anche Berrettini. Tutte le wild card

internazionali fotogallery
7 foto

Assegnate le wild card in vista dei prossimi Internazionali d'Italia, al via da mercoledì 6 maggio al Foro Italico a Roma. Tra gli uomini spicca Matteo Berrettini, sono 7 le wild card nel tabellone femminile. Gli Internazionali d'Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 17 maggio

INTERNAZIONALI, ECCO LA NUOVA GRAND STAND ARENA. VIDEO

ALTRE FOTOGALLERY

Alcaraz torna n. 1 a Barcellona? Lo scenario

ranking atp

Jannik Sinner è tornato n. 1 al mondo grazie al trionfo a Monte-Carlo, ma potrebbe essere...

33 foto

Atp Roma, non solo Berrettini: tutte le wild card

internazionali

Assegnate le wild card in vista dei prossimi Internazionali d'Italia, al via da mercoledì 6...

7 foto

Sinner, i numeri dietro la vittoria a Monte-Carlo

Tennis

Il primo grande trionfo in carriera sulla terra rossa arriva con numeri da record per Jannik...

8 foto

Paolini resta n. 8: il ranking Wta

Tennis

Archiviata la settimana dedicata alla Billie Jean King Cup e il Wta 500 di Linz, Jasmine Paolini...

11 foto

Tutte le vittorie italiane nel circuito Atp

la classifica

Campione anche a Monte-Carlo, Jannik Sinner centra il 27° successo nel circuito Atp.  Di...

29 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Binaghi: "Dal 2028 nuovo torneo su erba in Italia"

    Tennis

    L’annuncio del presidente Fitp Binaghi durante la conferenza di presentazione degli...

    Buona la prima per Alcaraz: Virtanen ko in due set

    atp barcellona

    Carlos Alcaraz torna in campo due giorni dopo la finale di Monte-Carlo e vince: lo spagnolo, al...

    Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko

    atp monaco

    Luciano Darderi debutta all'Atp 500 di Monaco di Baviera con una vittoria in tre set contro il...