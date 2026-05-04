Le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della BJK Cup sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Siete un esempio in campo e fuori" dice il capo dello Stato. Emozionati Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto nei loro discorsi. "C'è grande senso di appartenenza e orgoglio" ammette la tennista azzurra; "Daremo tutto per tornare qui a festeggiare ancora la Davis" aggiunge il romano. Di seguito le FOTO più belle della cerimonia

RACCONTO DELLA CERIMONIA