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Italia di Coppa Davis e BJK Cup dal presidente Mattarella al Quirinale. Le FOTO

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Le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della BJK Cup sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Siete un esempio in campo e fuori" dice il capo dello Stato. Emozionati Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto nei loro discorsi. "C'è grande senso di appartenenza e orgoglio" ammette la tennista azzurra; "Daremo tutto per tornare qui a festeggiare ancora la Davis" aggiunge il romano. Di seguito le FOTO più belle della cerimonia

RACCONTO DELLA CERIMONIA

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