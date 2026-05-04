Sinner arrivato a Roma in vista degli Internazionali d'Italia 2026. FOTO
Jannik Sinner è sbarcato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Ciampino, per poi dirigersi verso il centro di Roma dove cercherà di riportare in Italia il titolo nel singolare maschile degli Internazionali che manca ormai da 50 anni. Il n°1 del mondo è reduce dal trionfo di domenica a Madrid e debutterà direttamente al 2° turno contro Ofner o Michelsen. Il Masters 1000 di Roma sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 17 maggio
- Jannik Sinner è arrivato a Roma alle 14.40 a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. Il n.1 al mondo, che ieri ha vinto il Masters 1000 di Madrid e si accinge a partecipare agli Internazionali di Roma
- Jannik ha viaggiato in compagnia dei suoi due allenatori, Vagnozzi e Cahill, che erano presenti a Madrid e che lo accompagneranno a caccia del 6° Masters 1000 di fila
- Cappello scuro, giacca e maglia bianche, pantaloni lunghi blu e scarpre arancioni, Sinner è stato accolto all'arrivo da una decina di tifosi alla ricerca di un autografo.
- Il tennista è salito subito a bordo di una delle quattro auto che formavano il corteo, diretto verso il centro della Capitale
- Il debutto di Sinner è previsto direttamente al 2° turno contro Ofner o Michelsen: Jannik giocherà il suo match venerdì o sabato