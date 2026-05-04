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Sinner arrivato a Roma in vista degli Internazionali d'Italia 2026. FOTO

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Jannik Sinner è sbarcato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Ciampino, per poi dirigersi verso il centro di Roma dove cercherà di riportare in Italia il titolo nel singolare maschile degli Internazionali che manca ormai da 50 anni. Il n°1 del mondo è reduce dal trionfo di domenica a Madrid e debutterà direttamente al 2° turno contro Ofner o Michelsen.  Il Masters 1000 di Roma sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 17 maggio

IL TABELLONE - VIDEO: IL COMMENTO DI ANGELO MANGIANTE

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