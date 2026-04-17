Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Madrid

Dopo essersi ritirato per un problema al polso da Barcellona, Carlos Alcaraz ha annunciato con un post sui social che non giocherà il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile (in diretta su Sky e NOW): "Ci sono notizie molto difficili da dare. Madrid è casa, uno di quei luoghi speciali nel calendario per me e per questo mi fa molto male non poter giocare per il secondo anno consecutivo". Con questo forfait, Sinner è certo di giocare a Roma da n. 1 del mondo
Verso Madrid: senza Alcaraz e Djokovic. E Sinner...
Nel video le ultime con Michela Curcio in vista dell'inizio del Masters 1000 di Madrid: dai forfait annunciati in giornata di Alcaraz e Djokovic all'incognita Sinner, che alla 'Caja Mágica' non è mai andato oltre i quarti di finale.
Il ranking Atp LIVE
Questa l'attuale top 10 considerando i tornei Atp ancora in corso (i '500' di Barcellona e di Monaco di Baviera):
- Jannik SINNER (Ita): 13.350 punti
- Carlos ALCARAZ (Esp): 12.960 punti
- Alexander ZVEREV (Ger): 5.255 punti
- Novak DJOKOVIC (Srb): 4.710 punti
- Felix AUGER-ALIASSIME (Can): 4.100 punti
- Taylor FRITZ (Usa): 3.870 punti
- Alex DE MINAUR (Aus): 3.845 punti
- Ben SHELTON (Usa): 3.770 punti
- Lorenzo MUSETTI (Ita): 3.715 punti
- Daniil MEDVEDEV: 3.560 punti
Sinner-Alcaraz: l'attuale distacco nel ranking Atp
Sinner è il numero 1 del mondo, con 390 punti di vantaggio su Alcaraz (che per via del problema al polso non ha difeso la finale raggiunta lo scorso anno a Barcellona). Jannik potrebbe giocare Madrid (dove non difende punti) e allungare ancor di più sullo spagnolo in vista di Roma. Tra Roma e Parigi, poi, Sinner tornerà a difendere punti (due finali), ma potrebbe comunque guadagnare su Alcaraz, che un anno fa trionfò sia al Foro Italico sia al Roland Garros.
Alcaraz, il problema al braccio destro nel 2024
Alcaraz non è nuovo a problemi al braccio destro sulla terra rossa. Due anni fa, l'attuale numero due al mondo soffrì di un edema al muscolo pronatore, uno dei principali muscoli dell'avambraccio. Infortunio che lo costrinse a saltare il Masters 1000 di Monte-Carlo e successivamente anche i tornei di Barcellona e Roma.
Sinner numero 1 dopo il Roland Garros se...
L'infortunio di Alcaraz è più serio di quanto lo spagnolo potesse immaginare. Se dovesse saltare anche il Masters 1000 di Roma e rientrare al Roland Garros, a Sinner basterà arrivare in finale in uno dei due tornei di Madrid (se lo giocherà) o Roma per rimanere davanti ad Alcaraz e chiudere la stagione della terra rossa in testa al ranking Atp.
Non solo Alcaraz, anche Djokovic salterà Madrid
Il serbo ha annunciato il forfait dal '1000' spagnolo già questa mattina. "Purtroppo non potrò partecipare. Sto continuando il mio recupero per tornare presto", ha scritto l'ex n°1 del mondo
A Barcellona, torneo in cui Alcaraz ha dovuto ritirarsi per il problema al polso, intanto si gioca! Musetti affronta Fils nei quarti di finale: qui il RISULTATO LIVE. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
I punti che difenderà Alcaraz sulla terra rossa
Carlos Alcaraz dovrà difendere 3.000 punti da qui fino alla fine della stagione sulla terra rossa: i 1.000 del titolo vinto lo scorso anno a Roma e i 2.000 della conquista del Roland Garros.
- Roma: 1.000 pt
- Roland Garros: 2.000 pt
Totale: 3.000 pt
Che cosa aveva detto Alcaraz sull'infortunio al polso
Così il numero 2 al mondo nella giornata di mercoledì ha spiegato il problema al polso destro riportato in quel di Barcellona: "Ho sentito che il polso mi ha tradito in uno scambio durante la partita. Dopo gli esami, abbiamo visto che è un infortunio più serio di quanto tutti ci aspettassimo e devo ascoltare il mio corpo affinché non mi influenzi in futuro. Con molta tristezza, devo tornare a casa per iniziare il recupero il prima possibile con il mio team, con i dottori e il fisioterapista, e cercare di tornare il più sano possibile per i tornei che avrò in futuro. Spero di potervi rivedere in campo il prima possibile".
Niente Madrid per Alcaraz, Sinner giocherà a Roma come numero 1: il ranking Atp
Sinner è certo di arrivare a Roma da numero 1 del mondo. Da ora a Parigi l'azzurro difenderà 1.950 punti sulla terra rossa (tra Roma e Roland Garros), mentre lo spagnolo ne scarterà altri 3.000. Di seguito tutti gli scenari e il ranking aggiornato.
Alcaraz salta Madrid: Sinner giocherà Roma da n°1Vai al contenuto
Alcaraz salta Madrid per il secondo anno consecutivo
Carlos Alcaraz neanche quest'anno giocherà dunque a Madrid. Lo spagnolo aveva già saltato l'edizione 2025 per via di un problema muscolare all'adduttore della gamba destra che riportò nella finale di Barcellona. "Mi fa molto male non poter giocare per il secondo anno consecutivo", ha scritto sui social il numero 2 al mondo.
Gli infortuni sulla terra rossa di Alcaraz
Carlos Alcaraz non è nuovo a problemi fisici accusati sulla terra rossa. Dal 2022 a oggi, infatti, ha sempre saltato almeno un torneo su questa superficie per infortuni
- 2022: Roma
- 2023: Monte-Carlo
- 2024: Monte-Carlo, Barcellona, Roma
- 2025: Madrid
- 2026: Barcellona, Madrid
Alcaraz, il problema al polso accusato a Barcellona
Carlos Alcaraz, dunque, non giocherà a Madrid per via del problema al polso che ha accusato nel match d'esordio a Barcellona, contro il finlandese Virtanen. Nella giornata di mercoledì, lo spagnolo in una conferenza stampa aveva annunciato il suo forfait dall'Atp 500, definendo l'infortunio "più serio di quanto tutti nel mio team ci aspettassimo".
Sinner arriverà a Roma da numero 1
Con la scelta di Alcaraz di non giocare il Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner è certo di arrivare a Roma come numero 1 del mondo (a prescindere dalla decisione di Jannik di giocare o meno il '1000' spagnolo).
Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Madrid
Con un post sui social, il numero 2 al mondo ha annunciato che salterà il Masters 1000 di Madrid: "Ci sono notizie molto difficili da dare. Madrid è casa, uno di quei luoghi speciali nel calendario per me e per questo mi fa molto male non poter giocare per il secondo anno consecutivo".