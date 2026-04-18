Flavio Cobolli impegnato oggi alle 13.30 nella finale dell’Atp 500 di Monaco di Baviera contro Ben Shelton. L’azzurro, a caccia del secondo titolo stagionale, dovrà sfatare un tabù visto che ha perso gli ultimi tre confronti con lo statunitense. Appuntamento in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Cobolli-Shelton, i precedenti

Sarà il sesto confronto nel circuito maggiore tra Cobolli e Shelton. Il bilancio complessivo nei precedenti è 3-2 per lo statunitense che ha vinto le ultime tre sfide, tutte giocate sul cemento. L'unica partita sulla terra rossa risale a Ginevra 2024, vinta da Cobolli in tre set.