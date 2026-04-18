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Cobolli-Shelton all'Atp Monaco di Baviera, dove vedere in tv e streaming

atp monaco

Flavio Cobolli impegnato oggi alle 13.30 nella finale dell’Atp 500 di Monaco di Baviera contro Ben Shelton. L’azzurro, a caccia del secondo titolo stagionale, dovrà sfatare un tabù visto che ha perso gli ultimi tre confronti con lo statunitense. Appuntamento in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI COBOLLI-ZVEREV

Flavio Cobolli a caccia del titolo all'Atp 500 di Monaco. Reduce dalla vittoria su Sascha Zverev - la più importante in carriera per classifica - il romano affronterà in finale Ben Shelton. Appuntamento alle 13.30 sul Centrale dell'MTTC Iphitos di Monaco di Baviera, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

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Cobolli-Shelton, i precedenti

Sarà il sesto confronto nel circuito maggiore tra Cobolli e Shelton. Il bilancio complessivo nei precedenti è 3-2 per lo statunitense che ha vinto le ultime tre sfide, tutte giocate sul cemento. L'unica partita sulla terra rossa risale a Ginevra 2024, vinta da Cobolli in tre set.

  • 2024 - Ginevra (R16): Cobolli b. Shelton 4-6, 7-6, 6-2
  • 2024 - Washington (SF): Cobolli b. Shelton 4-6, 7-5, 6-3
  • 2025 - Acapulco (R32): Shelton b. Cobolli 7-6, 7-6
  • 2025 - Toronto (R16): Shelton b. Cobolli 6-4, 4-6, 7-6
  • 2025 - Parigi (R32): Shelton b. Cobolli 7-6, 6-3

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