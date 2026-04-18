Cobolli è in finale: Zverev battuto in due set

Cobolli in finale all'Atp Monaco di Baviera: Zverev battuto in due set
Flavio Cobolli conquista la finale a Monaco di Baviera superando Alexander Zverev con un netto doppio 6-3 in poco più di un’ora. Una prestazione impeccabile per l’azzurro, che centra così il successo più importante della sua carriera e da lunedì salirà al n. 12 del mondo, suo nuovo best ranking. Domenica alle 13:30 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) affronterà in finale Ben Shelton
Gli highlights di Cobolli-Zverev
In finale sarà Cobolli-Shelton
Sarà Ben Shelton l'avversario di Flavio Cobolli nella finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Lo statunitense - che giocherà la seconda finale stagionale - ha superato lo slovacco Alex Molcan con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 35 minuti di gioco. Sarà il sesto confronto nel circuito maggiore tra Cobolli e Shelton. Il bilancio complessivo nei precedenti è 3-2 per lo statunitense che ha vinto le ultime tre sfide, tutte giocate sul cemento. L'unica partita sulla terra rossa risale a Ginevra 2024, vinta da Cobolli in tre set. Appuntamento domenica alle 13.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Shelton batte Molcan: è finale con CobolliVai al contenuto
Le lacrime di Cobolli dopo il match. VIDEO
Dopo aver conquistato la finale a Monaco battendo in due set Alexander Zverev, Flavio Cobolli si è seduto nel suo angolo lasciandosi andare a un pianto liberatorio. Ma il motivo non era molto più personale e non legato alla prima vittoria in carriera sul tedesco. Cobolli piangeva per la recente scomparsa di un suo amico, a cui aveva dedicato una storia sui suoi social: "Aveva solo 13 anni, se n'è andato troppo presto. Questa vittoria è solo per lui".
Il motivo delle lacrime di Cobolli dopo il match con ZverevVai al contenuto
Cobolli sarà n. 12 al mondo: è il suo nuovo best ranking
Da lunedì Flavio salirà al n. 12 della classifica mondiale: si tratta del suo nuovo best ranking. Cobolli avrà 2.600 punti, ma in caso di vittoria domani salirebbe a 2.770 punti. La top 10 dista attualmente meno di 1.000 pt
Cobolli firma il suo nuovo best rankingVai al contenuto
Cobolli in finale a Monaco: Zverev battuto in due set
Sulla terra rossa di Monaco di Baviera arriva la vittoria più importante della carriera di Flavio Cobolli. Il romano conquista la finale dell’Atp 500 bavarese superando il numero 3 del mondo Alexander Zverev con un doppio 6-3 in poco più di un’ora.
Una prestazione praticamente perfetta di Cobolli, capace di esprimere un tennis di altissimo livello dall’inizio alla fine contro il campione in carica - e tre volte vincitore a Monaco - senza mai concedere spazio. Propositivo e aggressivo, ha messo in campo probabilmente la miglior partita della sua carriera per qualità e intensità.
Decisiva anche la gestione del finale dal punto di vista mentale: dopo essere arrivato a servire per il match sul 5-2 e aver subito il controbreak, Cobolli non si è disunito, mantenendo lucidità e aggressività. Nel game successivo è riuscito infatti a strappare nuovamente il servizio a Zverev, chiudendo l’incontro con grande freddezza e confermando la solidità mostrata per tutto il match.
A fine partita Flavio è scoppiato in lacrime e ha dedicato la vittoria a Mattia, un ragazzo di 13 anni del suo circolo scomparso ieri. "Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te - aveva scritto ieri il romano su Instagram - Giocherò per te e ti porterò con me ovunque andrò".
Per Cobolli si tratta della quinta finale Atp in carriera, la seconda del 2026 e la quarta a livello Atp 500. Domenica alle 13:30 giocherà per il titolo (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) contro il vincente tra Ben Shelton e Alex Molcan.
8° game: controbreak Zverev, Cobolli avanti 5-3
Non è ancora finita sul Centrale di Monaco di Baviera. Nel momento clou arriva qualche incertezza al servizio per Cobolli, ne approfitta Zverev che per la prima volta gioca in sicurezza e recupera uno dei due break di svantaggio. Si va avanti
7° game: break Cobolli! 5-2 con Zverev
Ecco un altro break per Cobolli! Che game di Flavio che da 0-15 mette in fila quattro punti consecutivi, piazzando il break con una precisa volée dopo l'attacco di dritto. Dopo il cambio di campo l'azzurro servirà per il match
6° game: Cobolli tiene il servizio, 4-2 con Zverev
Che personalità di Cobolli. Sul 30-30, dopo un rovescio in corridoio, Flavio piazza due ace consecutivi (ne aveva già scagliato uno sul 15-15) e tiene il servizio. Entriamo adesso nelle fasi decisive del set
5° game: Zverev tiene il servizio, Cobolli avanti 3-2
Altro turno di battuta a zero per Zverev che dopo il break subito in apertura ha piazzato otto punti consecutivi al servizio. Come nel primo set, però, il parziale si gioca nei game al servizio di Cobolli
4° game: Cobolli tiene il servizio, 3-1 con Zverev
Cobolli non è da meno: game a zero anche per l'azzurro che sfrutta la posizione molto arretrata in risposta di Zverev per prendere subito in mano lo scambio
3° game: Zverev tiene il servizio, Cobolli avanti 2-1
Primo game a zero del match per Zverev che non fa mai partire lo scambio. Finora il tedesco ha messo l'86% di prime in campo, raccogliendo il 64% di punti (16 su 25)
2° game: Cobolli tiene il servizio, 2-0 con Zverev
Break confermato da Cobolli che sotto 0-15 piazza tre punti consecutivi, con due ace. Poi il game chiuso a 30 con un preciso schiaffo al volo dietro al servizio
1° game: break Cobolli, 1-0 con Zverev
C'è subito il break nel secondo set ed è ancora per Cobolli! Flavio continua a giocare un tennis propositivo, mentre dall'altra parte della rete arrivano gli errori di Zverev. Sotto 15-40, il tedesco cancella la prima palla break, ma sulla seconda commette un doppio fallo
Inizia il 2° set: Zverev al servizio
Cobolli vince il 1° set: 6-3 in 34 minuti
Con un errore in risposta di Zverev su una robusta seconda di Cobolli si chiude il primo set. Un parziale straordinario di Flavio che ha giocato con qualità e coraggio: a referto ci sono 20 vincenti, con una qualità del dritto di 9.2. Il romano ha fatto la partita e ha indirizzato il parziale con il break nel quarto gioco, ottenuto a zero con quattro vincenti. Nonostante poche prime (56%), Cobolli si è ben difeso con la seconda (10 su 14)
8° game: Zverev tiene il servizio, Cobolli avanti 5-3
Zverev sfrutta bene le palle nuove e tiene il servizio a 15. Adesso, però, il momento più importante: Cobolli serve per il set
7° game: Cobolli tiene il servizio, 5-2 con Zverev
Altro "mattoncino" di Cobolli che si assicura la possibilità di servire per il set. Game a 15 per il romano che sta giocando a un livello straordinario: bellissimi il dritto in cross del 40-0 e il dritto vincente dietro il servizio con cui ha chiuso il turno di battuta
6° game: Zverev tiene il servizio, Cobolli avanti 4-2
Zverev torna a muovere il punteggio, ma Cobolli c'è. Sotto 40-0, l'azzurro piazza due risposte vincenti straordinarie. Il tedesco, però, riesce a chiudere il game dopo uno scambio prolungato, concluso a rete. Il set, però, si gioca sui turni di battuta di Flavio
5° game: Cobolli tiene il servizio, 4-1 con Zverev
E break confermato! Cobolli ispiratissimo in questo primo set: negli ultimi tre game il parziale è di 12-1 in favore dell'azzurro
4° game: break Cobolli, 3-1 con Zverev
Flavio conferma l'ottimo inizio con un break a zero! Un game incredibile di Cobolli che piazza quattro vincenti, tutti in modo diverso: Zverev non può far nulla. Già 8 punti consecutivi per il romano
3° game: Cobolli tiene il servizio, 2-1 con Zverev
Il servizio funziona anche per Cobolli che tiene il servizio a zero. Ottimo l'approccio del romano, propositivo in queste prime battute. Un game di grande autorevolezza, chiuso con il serve and volley
2° game: Zverev tiene il servizio, 1-1 con Cobolli
Quando entra la prima non si gioca sul servizio di Zverev. Avanti 40-0 Flavio ottiene un quindici lasciando andare il dritto, ma poi il tedesco chiude con una solida prima al centro seguita a rete
1° game: Cobolli tiene il servizio, 1-0 con Zverev
Cobolli costretto ai vantaggi nel game d'apertura, ma l'azzurro ne esce bene. Sul 40-40 piazza il primo ace della sua partita, poi conclude il game cambiando l'inerzia dello scambio e chiudendo il punto a rete
INIZIA IL MATCH! Cobolli al servizio
Zverev ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Inizia il riscaldamento!
Cobolli e Zverev entrano in campo! Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Tutto pronto a Monaco di Baviera: tra poco l'inizio della semifinale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev.
Chi vincerà questa sfida, in semifinale affronterà il vincente del match tra Shelton e Molcan (in campo alle ore 15).
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Zverev è 2-4 contro i giocatori presenti in top 20 in questa stagione, dopo la vittoria contro Cerundolo arrivata ieri nei quarti di finale.
Zverev si prepara a giocare la sua 83^ semifinale, la quinta a Monaco (2016-18, 2025).
Cobolli vanta un record di 17-6 sulla terra battuta dall'inizio del 2025, inclusi i titoli di Bucarest e Amburgo dello scorso anno.
Con il successo di ieri contro Kopriva, Cobolli è diventato il primo semifinalista italiano a Monaco dai tempi di Berrettini e Cecchinato nel 2019.
Zverev punta a giocare la 41^ finale a livello Atp. Il record del tedesco per ora è di 24 titoli e 16 finali perse.
Per Cobolli si tratta della terza semifinale del 2026. L'azzurro quest'anno ha vinto l'Atp 500 di Acapulco battendo Frances Tiafoe in due set.
Il percorso di Zverev a Monaco
- 1° turno: Zverev b. Kecmanovic 6-3, 3-6, 7-6
- Ottavi di final: Zverev b. Diallo 6-1, 6-2
- Quarti di finale: Zverev b. Cerundolo 5-7, 6-0, 6-2
Il percorso di Cobolli a Monaco
- 1° turno: Cobolli b. Dedura 6-4, 7-5
- Ottavi di finale: Cobolli b. Bergs 6-2, 6-3
- Quarti di finale: Cobolli b. Kopriva 6-3, 6-2
I precedenti tra Cobolli e Zverev
- Roland Garros 2025: Zverev b. Cobolli 6-2, 7-6, 6-1
- Halle 2025: Zverev b. Cobolli 6-4, 7-6
Sono due i precedenti tra Zverev e Cobolli, entrambi vinti dal tedesco. Si è giocato anche sul rosso, con il 3° turno del Roland Garros 2025 e il successo in tre set di Zverev.
Zverev è il n°1 del seeding e campione in carica e si è imposto sulla terra di casa in tre occasioni: 2017, 2018 e 2025.
Cobolli è alla sua settima semifinale della carriera, la terza in questa stagione e va a caccia del quarto titolo Atp.
Cobolli vuole proseguire la caccia al suo terzo titolo sulla terra in carriera dopo quelli vinti lo scorso anno a Bucarest e ad Amburgo.
Il numero 3 al mondo Zverev ha sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo in tre set per conquistare la semifinale in quel di Monaco. Nel video gli highlights della sfida.
Flavio Cobolli è reduce dalla vittoria contro Vit Kopriva (77 del mondo) con i parziali di 6-3, 6-2. Nel video gli highlights della sfida.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13.30 - Atp Monaco: Zverev (Ger) vs COBOLLI (Ita)
- ore 16 - Atp Barcellona: Jodar (Spa) vs Fils (Fra)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13.30 - Atp Barcellona: Rublev vs Medjedovic (Srb)
- ore 16 - Atp Barcellona: Jodar (Spa) vs Fils (Fra)
SKY SPORT ARENA (204) + canale 255 di Sky
- ore 13.30 - Atp Monaco: Zverev (Ger) vs COBOLLI (Ita)
- ore 15 - Atp Monaco: Molcan (Svk) vs Shelton (Usa)
Canale 253 di Sky
- ore 14 - Wta Stoccarda: Svitolina (Ukr) vs Muchova (Cze)
- ore 16 - Wta Stoccarda: Rybakina (Kaz) vs Andreeva
Canale 254 di Sky
- ore 15.30 - Wta Rouen: Kostuk (Ukr) vs Maria (Ger)
- ore 17.30 - Wta Rouen: Podrez (Ukr) vs Cirstea (Rom)
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All'Atp 500 di Monaco di Baviera è il giorno della semifinale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev.