Cobolli è in finale: Zverev battuto in due set

Sulla terra rossa di Monaco di Baviera arriva la vittoria più importante della carriera di Flavio Cobolli. Il romano conquista la finale dell’Atp 500 bavarese superando il numero 3 del mondo Alexander Zverev con un doppio 6-3 in poco più di un’ora.

Una prestazione praticamente perfetta di Cobolli, capace di esprimere un tennis di altissimo livello dall’inizio alla fine contro il campione in carica - e tre volte vincitore a Monaco - senza mai concedere spazio. Propositivo e aggressivo, ha messo in campo probabilmente la miglior partita della sua carriera per qualità e intensità.

Decisiva anche la gestione del finale dal punto di vista mentale: dopo essere arrivato a servire per il match sul 5-2 e aver subito il controbreak, Cobolli non si è disunito, mantenendo lucidità e aggressività. Nel game successivo è riuscito infatti a strappare nuovamente il servizio a Zverev, chiudendo l’incontro con grande freddezza e confermando la solidità mostrata per tutto il match.

A fine partita Flavio è scoppiato in lacrime e ha dedicato la vittoria a Mattia, un ragazzo di 13 anni del suo circolo scomparso ieri. "Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te - aveva scritto ieri il romano su Instagram - Giocherò per te e ti porterò con me ovunque andrò".

Per Cobolli si tratta della quinta finale Atp in carriera, la seconda del 2026 e la quarta a livello Atp 500. Domenica alle 13:30 giocherà per il titolo (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) contro il vincente tra Ben Shelton e Alex Molcan.