Il tabellone del Masters 1000 di Madrid

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Atp Madrid, il tabellone: Sinner debutterà con un qualificato

Tennis

Jannik Sinner debutterà al secondo turno del Masters 1000 di Madrid contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Per Musetti, che potrebbe sfidare Jannik in una eventuale semifinale, uno tra Hurkacz e un qualificato. Qui il tabellone completo. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 21 aprile al 3 maggio

IL POSSIBILE PERCORSO DI SINNER

Inizierà con un qualificato il percorso al Masters 1000 di Madrid di Jannik Sinner. Per il numero 1 al mondo, che al Madrid Open punta a vincere in quinto '1000' consecutivo, possibile derby azzurro al terzo turno contro Federico Cinà (che da wild card debutterà contro un qualificato o un lucky loser) e un quarto di finale contro la testa di serie numero 5 Alex De Minaur. Tra le teste di serie c'è anche Lorenzo Musetti: il carrarino, che potrebbe affrontare Jannik in una eventuale semifinale, se la vedrà al secondo turno contro uno tra Hurkacz e un qualificato. Darderi attende il vincente del match tra Cerundolo e Altmaier, mentre Cobolli uno tra il francese Monfils e l'argentino Ugo Carabelli. Berrettini sfida il belga Collignon, mentre per Bellucci c'è Dzumhur. Sonego attende invece un qualificato.

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Atp Madrid, il primo turno degli italiani

  • [1] SINNER (Ita) bye (al 2° turno contro un qualificato)
  • [6] MUSETTI (Ita) bye (al 2° turno contro Hurkacz o qualificato)
  • [10] COBOLLI (Ita) bye (al 2° turno contro Monfils o Carabelli)
  • [18] DARDERI (Ita) bye (al 2° turno contro Cerundolo o Altmaier)
  • BERRETTINI (Ita) vs Collignon (Bel)
  • SONEGO (Ita) vs Qualificato
  • BELLUCCI (Ita) vs Dzumhur (Bos)
  • [WC] CINÀ (Ita) vs Qualificato o lucky loser

I potenziali quarti di finale

  • [1] SINNER (Ita) vs [5] De Minaur (Aus)
  • [4] Shelton (Usa) vs [6] MUSETTI (Ita)
  • [8] Bublik (Kaz) vs [3] Auger-Aliassime (Can)
  • [7] Medvedev vs [2] Zverev (Ger)

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