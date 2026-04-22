Berrettini subito fuori: vince Prizmic in due set

Matteo Berrettini saluta subito Madrid: sul Manolo Santana della Caja Magica, il romano ha ceduto in due set contro Dino Prizmic, n. 87 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. 6-3, 6-4 i parziali per il croato che affronterà Ben Shelton al 2° turno. Per l'azzurro un brutto colpo in termini di ranking, dove quasi certamente uscirà dalla Top-100. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Finisce subito la corsa di Matteo Berrettini a Madrid. Il numero 92 del mondo è stato infatti battuto al 1° turno del Masters 1000 da Dino Prizmic (87) con i parziali di 6-3, 6-4 in un'ora e 40' di gioco. Matteo, che doveva affrontare il belga Raphael Collignon (che si è cancellato a poche ore dal match) ha sofferto molto nei propri turni di battuta, in cui ha concesso ben 8 palle break. Dopo un primo set deciso con un break nel 6° game, il croato (campione junior al Roland Garros 2023) ha bissato nel terzo gioco del secondo parziale, non rischiando praticamente nulla nei propri turni di servizio (una palla break concessa e salvata). Per Berrettini, che a Madrid nel 2021 aveva raggiunto la finale persa con Zverev, un brutto colpo anche in termini di classifica: con questo ko uscirà quasi certamente dai primi 100 giocatori del mondo, visto che al momento è al n.100 nel ranking live.