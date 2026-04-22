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Atp Madrid, i risultati degli italiani: eliminati Bellucci, Cinà e Sonego

ATP MADRID

Madrid amara per l’Italia: quattro azzurri su quattro vengono eliminati nella prima giornata alla Caja Magica. Matteo Berrettini cede al croato Prizmic, mentre sul Campo 6 escono di scena anche Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego e Federico Cinà. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

BERRETTINI KO CON PRIZMIC

Il day-1 si chiude con quattro sconfitte su quattro per l'Italia al Masters 1000 di Madrid. Un mercoledì amaro per i tennisti azzurri, tre delle quali maturate sul Campo 6 dove erano impegnati Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego e Federico Cinà

Dzumhur supera Bellucci in due set

Mattia Bellucci rimanda la sua prima vittoria alla Caja Magica, battuto 6-2, 6-4 dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del ranking, nel remake del match andato in scena dodici mesi fa (e finito tra le polemiche e senza stretta di mano). Il 33enne bosniaco, che l'anno scorso aveva raggiunto il 3° turno firmando il suo miglior risultato a Madrid affronterà l'olandese Tallon Griekspoor. Partita senza sbavature quella di Dzumhur, che nel 1° set sfrutta il passaggio a vuoto dell'azzurro (tre turni di battuta persi) per archiviare 6-2 la pratica. Più in equilibrio il secondo parziale: decisivo il break nel 7° game al primo tentativo, con il match che si è chiuso dopo un'ora e 17' di gioco. 

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Sonego ko con Lajovic

Stesso destino è toccato a Lorenzo Sonego, battuto al primo turno dal serbo Dusan Lajovic, n. 138 al mondo proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 33 minuti di gioco. Un match segnato da tanti errori per il torinese che non ha avuto appieno il supporto del servizio. Dopo un primo set segnato dall'iniziale doppio break subito, Sonego è riuscito a fare partita alla pari nel secondo set, arrivando sino al tiebreak dopo aver annullato due palle break. Nel momento decisivo, però, Lajovic è stato perfetto, con un netto 7-1. Una partita solida e concreta del serbo, mentre Sonego ha accusato un po' di tensione nel finale. 

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Cinà lotta, ma perde con Moller

Non è andata meglio a Federico Cinà. Il 18enne palermitano, entrato in tabellone grazie a una wild card, è stato sconfitto dal danese Elmer Moller, numero 169 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 in poco meno di due ore. Un risultato che lascia qualche rimpianto al giovane azzurro, anche alla luce dei 42 errori gratuiti, soprattutto per come è stato gestito il secondo set. Se da un lato Moller ha condotto il gioco, nei momenti decisivi ha concesso qualcosa. Sul 5-4 in suo favore, ha infatti subito il controbreak di Cinà, che è riuscito ad annullare complessivamente quattro match point. L’azzurro, dopo aver infilato quattro game consecutivi, è arrivato a servire per trascinare la sfida al terzo set. Tuttavia, dopo aver mancato due set point - entrambi annullati dal danese - ha perso il servizio. Al tie-break, infine, è stata decisiva l’accelerazione di Moller che, dal 4-2 per Cinà, ha infilato cinque punti consecutivi chiudendo il match.

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