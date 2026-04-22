Madrid amara per l’Italia: quattro azzurri su quattro vengono eliminati nella prima giornata alla Caja Magica. Matteo Berrettini cede al croato Prizmic, mentre sul Campo 6 escono di scena anche Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego e Federico Cinà. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW BERRETTINI KO CON PRIZMIC

Il day-1 si chiude con quattro sconfitte su quattro per l'Italia al Masters 1000 di Madrid. Un mercoledì amaro per i tennisti azzurri, tre delle quali maturate sul Campo 6 dove erano impegnati Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego e Federico Cinà.

Dzumhur supera Bellucci in due set Mattia Bellucci rimanda la sua prima vittoria alla Caja Magica, battuto 6-2, 6-4 dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del ranking, nel remake del match andato in scena dodici mesi fa (e finito tra le polemiche e senza stretta di mano). Il 33enne bosniaco, che l'anno scorso aveva raggiunto il 3° turno firmando il suo miglior risultato a Madrid affronterà l'olandese Tallon Griekspoor. Partita senza sbavature quella di Dzumhur, che nel 1° set sfrutta il passaggio a vuoto dell'azzurro (tre turni di battuta persi) per archiviare 6-2 la pratica. Più in equilibrio il secondo parziale: decisivo il break nel 7° game al primo tentativo, con il match che si è chiuso dopo un'ora e 17' di gioco. Leggi anche Berrettini subito fuori: vince Prizmic in due set

Sonego ko con Lajovic Stesso destino è toccato a Lorenzo Sonego, battuto al primo turno dal serbo Dusan Lajovic, n. 138 al mondo proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 33 minuti di gioco. Un match segnato da tanti errori per il torinese che non ha avuto appieno il supporto del servizio. Dopo un primo set segnato dall'iniziale doppio break subito, Sonego è riuscito a fare partita alla pari nel secondo set, arrivando sino al tiebreak dopo aver annullato due palle break. Nel momento decisivo, però, Lajovic è stato perfetto, con un netto 7-1. Una partita solida e concreta del serbo, mentre Sonego ha accusato un po' di tensione nel finale. Leggi anche Cocciaretto eliminata al 1° turno. Più tardi Grant